سامانه قوانین و مقررات کشور رونمایی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مراسم رونمایی از سامانه قوانین و مقررات کشور که به همت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، صبح امروز با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ، کاظم جلالی و جواد جهانگیرزاده رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و قائم مقام این مرکز در ساختمان مجلس رونمایی شد.

جلالی در تشریح قابلیت های این سامانه گفت: این سامانه نسل جدید طراحی شده از سامانه های اطلاعاتی است که دوباره کاری در آن وجود ندارد، هر لحظه که نیاز باشد می تواند عملیات جستجو را به صورت کلمه ای انجام دهد.

وی افزود: در این سامانه 102 سال قانونگذاری مجلس دیده شده است که شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی ، دیوان عالی کشور، هیات وزیران، آیین نامه های داخلی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.