تجمیع دانشگاه علامه در 2 منطقه در انتظار تحقق وعده شهرداری

دکتر حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تجمیع دانشگاه علامه طباطبایی گفت: شهرداری منطقه 22 به علت زمین هایی که از دانشگاه علامه جدا کرده است بدهکار دانشگاه است برای همین قرار شده به ازای بدهی که دارد زمین های دیگری به دانشگاه ارایه دهد.

وی با بیان اینکه مقررشده زمینی در کنار استادیوم آزادی و رو‌به‌روی دهکده المپیک به دانشگاه اختصاص داده شود تصریح کرد: در حال حاضر معاونت عمرانی دانشگاه مشغول رایزنی با شهرداری منطقه 22 است تا بتوانیم در صورت مثبت بودن مذاکرات، طرح و توسعه دانشگاه را انجام دهیم.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در صورتی که شهرداری زمینی را که وعده آن را به دانشگاه داده است ارایه کند، برای تجمیع شدن بخش زیادی از دانشگاه کافی است.

وی با بیان اینکه امکان تجمیع دانشگاه درپردیس فعلی در دهکده المپیک به علت کمبود زمین مقدر نیست افزود: درصورت تحویل زمین توسط شهرداری، دانشگاه علامه در دو پردیس دانشگاهی تجمیع خواهد شد یک پردیس، پردیس فعلی دانشگاه و دیگری زمین کنار استادیوم آزادی است که شهرداری وعده اختصاص آن به دانشگاه را داده است.

سلیمی خاطر نشان کرد: در صورتی که زمین مذکور توسط شهرداری ارایه شود همین دو پردیس برای طرح توسعه آینده دانشگاه علامه طباطبایی کافی خواهد بود.