اعلام آمادگی سازمان میراث فرهنگی برای پشتیبانی گردشگری سمیرم

سیده سکینه عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با محمد علی نجفی معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور در محل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور، اظهار داشت: در این دیدار فرماندار شهرستان سمیرم و سرپرست اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان سمیرم نیز حضور داشتند.



وی بیان کرد: در این دیدار سرپرست اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و فرماندار شهرستان سمیرم به ارائه دیدگاه های خود در رابطه با وضعیت فعلی گردشگری سمیرم پرداختند.



نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری دو دیدار ماقبل این دیدار خود با معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور محمد علی نجفی برای تبادل نظر این بخش اذعان داشت: دیدار سوم در حالی برگزار شد که در دو دیدار گذشته نماینده مردم سمیرم به طور اختصاصی حضور داشت و طی آن پنج طرح حوزه گردشگری از شهرستان سمیرم به صورت نمونه ارائه شده بود.



وی تاکید کرد: نتایج حاصل از کارشناسی های صورت گرفته تیم سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کل کشور از طرح های ارائه شده نشان می دهد که شهرستان سمیرم دارای قابلیت های فراوان برای امور گردشگری است.



عمرانی تصریح کرد: طبق مستندات ارائه شده به آقای نجفی نظر مساعد این سازمان برای توسعه و پشتیبانی بخش گردشگری شهرستان فراهم شده است.



وی ادامه داد: بررسی دیدگاه های ویژه مسئولان در زمینه ایجاد امکانات رفاهی و زیرساختی گردشگری برای سمیرم و ایجاد اداره مستقل برای میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از دیگر موضوعاتی بود در دیدار امروز به آن پرداخته شد.



نماینده مردم سمیرم در مجلس افزود: در رابطه با موضوعات مطرح شده قول مساعد معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور برای پیگیری امور سمیرم تا حصول نتیجه مطلوب از جانب نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی اخذ شده است.

