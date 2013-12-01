به گزارش خبرنگار مهر، کاوشگر مریخ هندوستان مدار زمین را پس از روشن کردن موتور در ساعات اولیه صبح امروز یکشنبه به وقت محلی ترک کرد و پس از 23 دقیقه وارد مدار خورشیدی شد تا سفر 300 روزه ای به مریخ داشته باشد.

براساس اظهارات محققان مسئول این سفر مریخی، همه چیز طبق برنامه انجام شد، اکنون باید به گرانش خورشیدی و قوانین کیهانی تکیه کنیم تا این کاوشگر بتواند در زمان مدنظر وارد مریخ شود.

این کاوشگر روز 5 نوامبر امسال از جنوب هندوستان وارد مدار زمین شد، موفقیت این تیم 250 نفری از دانشمندان هندوستان تنها زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که این کاوشگر در تاریخ 24 سپتامبر 2014 (2 مهر ماه 1393) وارد مدار مریخ شود و به مدت شش ماه در مدار مریخ حرکت کند. اما کارشناسان اعتقاد دارند تحقق این مأموریت دارای خطرات بسیاری است، چرا که تاکنون هیچ کشوری در نخستین تلاش خود نتوانسته است به مریخ برسد.

رقابت هند و چین

بیش از یک سال پیش، چین در پرتاب یک کاوشگر به خارج از مدار زمین ناکام عمل کرد، پس از این ناکامی خبر پرتاب کاوشگر هند به مریخ مطرح شد، تحلیلگران اعتقاد دارند اجرای این مأموریت در هند به نوعی رقابت با چین است.

این درحالی است که چین کاوشگر قمری خود را با نام چانگه – 3 در ساعات اولیه صبح دوشنبه 11 آذر ماه از مرکز پرتاب ماهواره شیچانگ به ماه اعزام می کند.

این نخستین باری است که چین یک کاوشگر را روی سطح یک جرم کیهانی فرازمینی فرود می آورد. قرار است این کاوشگر به بررسی روی ماه بپردازد.

براساس اظهارات محققان چینی تأسیسات سایت پرتاب در شرایط خوبی به سر می برند و تدارکات و مقدمات این پرتاب آماده شده است. این کاوشگر توسط یک حامل ارتقاء یافته لانگ مارچ 3بی به مدار زمین پرتاب می شود که دارای قطر 3 متری و طول 56.4 متری است.

این مأموریت بیست و پنجمین پرتاب لانگ مارچ 3 بی است که قدرتمدترین وسیله پرتاب در میان لانگ مارچها تلقی می شود.

تاکنون تنها ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق روی سطح ماه فرود آمده اند.

کاوشگر چانگه – 3 پس از شش مرحله شتاب منفی از 15 کیلومتری روی سطح ماه قرار می گیرد.