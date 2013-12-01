«دانشنامه امام حسین (ع)» مورد بررسی قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم نقد و بررسی این دانشنامه، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود طباطبائی نژاد، سید روح الله سیدطبایی و حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن فاطمی حضور دارند و به بررسی ابعاد مختلف این کتاب حدیثی و تاریخی خواهند پرداخت.



دانشنامه امام‌حسین(ع) در 14 جلد، 4191 نقل به دو زبان فارسی عربی را دربر دارد و 15 بخش اصلی دانشنامه امام‌ حسین (ع) به زندگی خانواده سیدالشهدا(ع)، فضیلت‌ها و ویژگی‌های امام‌ حسین(ع)، دلایل امامت امام‌ حسین و فرزندانش علیهم السلام، امام‌ حسین(ع) پس از پیامبر اکرم (ص) تا شهادت پدر، امام‌ حسین(ع) پس از شهادت پدر تا قیام عاشورا، خبر دادن پیشاپیش شهادت امام‌ حسین (ع)، خروج امام‌ حسین(ع) از مدینه تا رسیدن به کربلا، از رسیدن امام‌ حسین(ع) به کربلا تا شهادت ایشان، وقایع پس از شهادت امام‌ حسین (ع، بازتاب شهادت امام‌ حسین (ع) و فرجام کسانی که در کشتن او و یارانش نقش داشتند، عزاداری و گریه برای امام‌ حسین(ع)، نمونه مرثیه‌هایی در سوگ امام‌ حسین(ع) و یارانشان، زیارت امام‌ حسین(ع)، مزار امام‌ حسین(ع) و حکمت‌های رسیده از امام‌ حسین(ع) اختصاص دارد.

این کتاب به همت آیت‌الله محمدی رى ‏شهرى و همکارى پژوهشکده علوم و معارف حدیث، در سال 1388 به زیور طبع آراسته شد و جامع‌‏ترین کتابى است که از آغاز تا انجام زندگى شخصى، اجتماعى و سیاسى و ... سیدالشهدا(ع) را مورد توجه قرار داده و با ملاحظه دقیق آیات قرآنى و هزاران گزارش روایى و تاریخى، و نقد، پالایش و تنظیم کارآمد آنها توانسته است در معرفى یکى از مهم‏ترین چهره‏‌هاى آسمانى و تاریخ ‏ساز، گام بردارد.



مراسم نقد و بررسی «دانشنامه امام حسین(ع)» دوشنبه 11 آذرماه از ساعت 15 در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، واقع در سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان شهید مطهری شمالی، نبش ارغوان شرقی برگزار می شود.