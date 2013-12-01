عرضه 300 محصول در هفته پژوهش و فناوری/ صنعتگران و پژوهشگران در تالار گفتگو

مهندس اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای هفته پژوهش و فناوری در سال جاری، افزود: هفته پژوهش از روز 23 آذرماه با افتتاح نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور در محل نمایشگاههای بین المللی تهران کار خود را آغاز خواهد کرد.
دبیر ستاد هفته پژوهش با بیان اینکه انتخاب این محل با توجه به مشکلات ایجاد شده برای نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی سال گذشته بوده است، اظهار داشت: نمایشگاه دستاوردها در سال جاری در 3 بخش دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور، دستاوردهای نهادهای پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی و فن بازار برگزار میشود.
وی به بیان جزئیات فن بازار نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی پرداخت و یادآور شد: در سال جاری سومین دوره فن بازار ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد و آن دسته از فناوریهایی عرضه میشود که به مرحله تجاری سازی رسیده باشند.
قادری فر یادآور شد: در بخش فن بازار با محوریت تجاری سازی حداقل 300 پژوهش کاربردی و فناوری برتر تجاری سازی شده و در بخش نمایشگاهی نیز دستاوردهای علمی 2 سال اخیر دانشگاهها و پژوهشگاهها عرضه خواهد شد.
بخشهای جدید نمایشگاه هفته پژوهش
قادری فر از برگزاری چند بخش ویژه جدید در این نمایشگاه خبر داد و خاطر نشان کرد: "تالار تبادل ایده" با حوزه کاربرد از جمله بخشهای جدید نمایشگاه هفته پژوهش است که با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی کشور برگزار خواهد شد. حضور این مسئولان منجر به اجرای پژوهشهای کاربردی تقاضا محور در دانشگاهها میشود.
مدیر کل دفتر پشتیبانی و حمایت پژوهشی وزارت علوم، بخش ویژه "ارائه نیازهای پژوهشی دستگاههای اجرایی" را از دیگر بخشهای نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ذکر کرد و ادامه داد: در این بخش صنعتگران میتوانند نیازهای فناورانه خود را به دانشگاهیان ارائه دهند تا دانشگاهها در قالب پایان نامه دورههای تحصیلات تکمیلی، پروژههای تحقیقاتی تقاضامحور انجام دهند.
امکان تبادل ایده میان پژوهشگران و صنعتگران
قادری فر با بیان اینکه در این نمایشگاه تالار گفتگوی "صنعت و پژوهشگران" و تالار "نوآوری و ابتکارات" برگزار خواهد شد، اضافه کرد: این تالارها فرصت مناسبی است تا مخترعان، ایدههای خود را به بخش صنعت ارائه دهند.
تجلیل از پژوهشگران و برگزیدگان المپیادهای علمی
وی تجلیل از پژوهشگران برتر را از برنامههای هفته پژوهش نام برد و یادآور شد: روز دوشنبه 25 آذرماه از 110 برگزیده در حوزههای مختلف پژوهشی و فناوری تجلیل خواهد شد.
دبیر ستاد ملی هفته پژوهشی محل برگزاری این مراسم را دانشگاه شهیدبهشتی ذکر کرد و ادامه داد: علاوه بر این با هماهنگی سازمان سنجش در این روز از برگزیدگان المپیادهای علمی تقدیر به عمل میآید.
کمیسیون دایمی عتف در نمایشگاه دستاوردها
قادری فر با بیان اینکه علاوه بر برنامههای اصلی هفته پژوهشی یکسری برنامههای جنبی نیز در هفته پژوهش برگزار خواهد شد، گفت: برگزاری چهل و چهارمین نشست و گردهمایی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری در هفته پژوهشی از جمله این برنامهها است.
وی ادامه داد: همچنین در کنار نمایشگاه هفته پژوهش، جلسه کمیسیون دایمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) از دیگر برنامههای جنبی این هفته است.
به گفته دبیر ستاد ملی هفته پژوهش نشست سراسری انجمنهای علمی و کارگاههای آموزشی و میزگردهای علمی از دیگر برنامههای هفته پژوهشی است که طی آن در خصوص موضوعات مبتلابه حوزه پژوهش در کشور بحث و تبادل نظر میشود.
کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری
قادری فر با اشاره به برگزاری هفتمین کنفرانس مدیریت فناوری در روزهای 19 و 20 آذرماه، خاطر نشان کرد: این کنفرانس با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی انجمن مدیریت فناوری ایران در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشت: تاکنون حضور کشورهای روسیه، کره جنوبی، مالزی ترکیه و چند کشور اسلامی در این کنفرانس قطعی شده است.
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