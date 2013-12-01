به گزارش خبرنگار مهر، این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور همانند دو هفته گذشته در تهران آغاز می‌شود اما اینبار با میزبانی تیمی غیر از مهرام؛ در واقع این تیم برگزار کننده آخرین دیدار این هفته از مسابقات که مقابل ذوب آهن برگزار می‌شود.

مهرام - ذوب آهن؛ حساس ترین دیدار این هفته هفته ششم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور است. این دیدار میان دو تیمی برگزار می شود که بدون باخت و بالاتر از خیلی تیم های دیگر به ترتیب در رده های اول و سوم جدول رده بندی قرار داند. شاگردان فرزاد کوهیان که پس از یک سال دوری از میادین، امسال مجوز حضور در لیگ برتر را گرفتند امیدوارند بتوانند از سخت ترین آزمون خود طی هفته های گذشته سربلند بیرون بیایند و با وجود یک دیدار معوقه رقابت خود با دیگر صدرنشینان را حفظ کرده و بالای جدول بمانند و اینگونه نوار بازی های بدون باختش را دنبال کند.

البته مهرام هم به اندازه حریف مهمانش و شاید هم بیشتر امیدوار به پیروزی در این بازی است تا هم روند بازی‌های بدون باختش را دنبال کند و هم صدرنشینی‌اش را تثبیت کند.

در هر صورت رقابت صدرنشین با تیم سوم جدول، آخرین دیدار از هفته ششم مسابقات بسکتبال لیگ برتر است که روز دوشنبه برگزار می‌شود. این هفته از مسابقات هم البته در تهران آغاز می‌شود. جائیکه دانشگاه آزاد به مصاف هفت الماس قزوین می‌رود. شاگردان شاهین طبع که طی دو هفته گذشته در رده دوم قرار داشتند، به اندازه رقیب تهرانی خود (مهرام) امیدوار به پیروزی در این هفته هستند؛ اینکه دانشگاه آزاد ببرد و معادلات دیگر دیدار تالار آزادی به سود این تیم حل شود و اینگونه شرایط برای صدرنشینی حداقل طی هفته‌های آینده مهیا شود، امید دانشگاه آزاد و بازیکنانش در این هفته است.

چهار شهرستان هم در این هفته میزبان دیدارهای لیگ برتری بسکتبال هستند مانند قشم که میزبان مدافع عنوان قهرمانی است، گرگان که هفته پیش بازهم شکست خورد و این هفته آزمون دیگری است برای این تیم و برای دستیابی به دومین پیروزی، اصفهان که میزبان دو تیم ناکام هفته گذشته است و ماهشهر که باید طلسم بازی‌های بدون برد نیروی زمینی در این شهر شکسته می‌شود؟

برنامه دیدارهای هفته ششم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی دوازده تیم شرکت کننده در این رقابت‌ها پیش از انجام این دیدارها به این شرح است:

دوشنبه 92/9/11

* دانشگاه آزاد - هفت الماس قزوین (ساعت 15 - تالار آزادی)

* استقلال زرین قشم - پتروشیمی بندر امام (ساعت 16 - سالن بسکتبال قشم)

* صنایع پتروشیمی ماهشهر - نیروی زمینی(ساعت 16 - سالن بسکتبال بعثت)

* شهرداری گرگان - افرا خلیج فارس (ساعت 16 - سالن امام خمینی (ره) گرگان)

* ماهان اصفهان - همیاری زنجان (ساعت 16 - سالن ملت اصفهان)

* مهرام تهران - ذوب آهن اصفهان (ساعت 17 - تالار بسکتبال آزادی)

جدول رده‌بندی:

1- مهرام (5 بازی، 5 برد، بدون باخت، 10 امتیاز)

2- دانشگاه آزاد (5 بازی، 4 برد، یک باخت، 9 امتیاز)

3- ذوب‌آهن اصفهان (4 بازی، 4 برد، بدون باخت، 8 امتیاز)

4- پتروشیمی بندرامام (4 بازی، 4 برد، بدون باخت، 8 امتیاز)

5- همیاری زنجان (5 بازی، 2 برد، 3 باخت، 7 امتیاز)

6- استقلال زرین قشم (5 بازی، 2 برد، 3 باخت، 7 امتیاز)

7- شهرداری گرگان (5 بازی، یک برد، 4 باخت، 6 امتیاز)

8- فولاد ماهان اصفهان (4 بازی، 2 برد، 2 باخت، 6 امتیاز)

9- افرا خلیج فارس (4 بازی، 2 برد، 2 باخت، 6 امتیاز)

10- هفت الماس قزوین (5 بازی، یک برد، 4 باخت، 6 امتیاز)

11- صنایع پتروشیمی (5 بازی، یک برد، 4 باخت، 6 امتیاز)

12- نیروی زمینی (5 بازی، بدون برد، 5 باخت، 5 امتیاز)