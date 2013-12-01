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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۸

مومنی:

انجام 101 عملیات امداد و نجات در کرمان/ افزایش آگاهی در جامعه آمار حوادث را کاهش می دهد

انجام 101 عملیات امداد و نجات در کرمان/ افزایش آگاهی در جامعه آمار حوادث را کاهش می دهد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی کرمان از انجام 101 عملیات امداد و نجات طی آبان ماه در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مومنی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص رعایت اصول ایمنی می تواند در کاهش آمار حوادث تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و آتش نشانی را یکی از گام های مهم در راستای افزایش آگاهی افراد دانست و اذعان داشت: طی شش ماه نخست سال جاری هزار و 780 نفر از در کرمان تحت این آموزش ها قرار گرفتند.

مومنی همچنین از کاهش حوادث طی مدت گفته شده خبر داد و افزود: این امر نشان دهنده اهمیت اطلاع رسانی و فرهنگسازی است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی کرمان تصریح کرد: طی آبان ماه شاهد وقوع 101 حادثه در کرمان بودیم که ماموران آتش نشانی در قالب عملیات های امداد و نجات به یاری شهروندان شتافتند.

مومنی با بیان اینکه همچین در آبان ماه 75 عملیات اطفای حریق نیز صورت گرفت، افزود: در این حوادث دو نفر جان خود را از دست دادند.

وی از مجروح شدن 12 نفر طی این عملیات ها خبر داد و یادآور شد: با تلاش ماموران آتش نشانی 32 نفر نیز از این حوادث نجات پیدا کردند.

این مسئول از پایان عملیات ساختمانی ایستگاه شماره هشت و 9 آتش نشانی کرمان خبر داد و اذعان داشت: ایستگاه شماره 10 نیز دارای 95 درصد پیشرفت فیزیکی بوده و به زودی به بهره برداری می رسد.

مومنی اذعان داشت: در تلاش هستیم که ضمن کاهش زمان حضور در محل حادثه خدمات بهتری را به شهروندان ارائه دهیم.

 

کد مطلب 2186169

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