استقبال بی نظیر مردم از نمایشگاه کتاب ایذه

نادر مرادی فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه که به مناسبت بیست و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی در کتابخانه شهید مفتح این شهرستان بر پا شده بود با استقبال عموم مردم به خصوص فرهنگیان، دانش آموزان و دانشجویان مواجه شد.
وی افزود: در این نمایشگاه 4 هزار جلد کتب گوناگون با موضوعات مختلفی در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، تاریخی، کمک درسی و غیره با تخفیف 40 درصد در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ایذه عنوان کرد: از این نمایشگاه که به مدت یک هفته و همزمان با هفته کتاب در محل کتابخانه عمومی شهید مفتح دایر بود بیش از 8 هزار نفر دیدن کردند.
مرادی فر به برپایی همزمان 3 نمایشگاه دیگر در این شهرستان اشاره کرد و اظهار کرد: این سه نمایشگاه در محل فرمانداری، اداره آموزش و پرورش و دانشگاه پیام نور این شهرستان و با همکاری ناشرین اعزامی از تهران و روابط عمومی های این سه اداره برای استفاده علاقه مندان دایر شده بودند.
وی از میزان خرید مردم از این نمایشگاهها در حدود 140 میلیون ریال خبر داد و تصریح کرد: استقبال بی نظیر مردم به خصوص جوانان و نوجوانان از نمایشگاههای هفته کتاب نشان از علاقه و توجه آنها به امر مطالعه دارد که مسوولین امر نیز باید برای بیشتر کردن و همه گیر کردن این فرهنگ در جامعه تلاش بیشتری بکنند.
ایذه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ایذه از استقبال بی نظیر مردم از نمایشگاه کتاب این شهرستان در هفته کتاب خبر داد.
نادر مرادی فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه که به مناسبت بیست و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی در کتابخانه شهید مفتح این شهرستان بر پا شده بود با استقبال عموم مردم به خصوص فرهنگیان، دانش آموزان و دانشجویان مواجه شد.
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