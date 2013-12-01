استقبال بی نظیر مردم از نمایشگاه کتاب ایذه

نادر مرادی فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه که به مناسبت بیست و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی در کتابخانه شهید مفتح این شهرستان بر پا شده بود با استقبال عموم مردم به خصوص فرهنگیان، دانش آموزان و دانشجویان مواجه شد.



وی افزود: در این نمایشگاه 4 هزار جلد کتب گوناگون با موضوعات مختلفی در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، تاریخی، کمک درسی و غیره با تخفیف 40 درصد در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.



رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ایذه عنوان کرد: از این نمایشگاه که به مدت یک هفته و همزمان با هفته کتاب در محل کتابخانه عمومی شهید مفتح دایر بود بیش از 8 هزار نفر دیدن کردند.



مرادی فر به برپایی همزمان 3 نمایشگاه دیگر در این شهرستان اشاره کرد و اظهار کرد: این سه نمایشگاه در محل فرمانداری، اداره آموزش و پرورش و دانشگاه پیام نور این شهرستان و با همکاری ناشرین اعزامی از تهران و روابط عمومی های این سه اداره برای استفاده علاقه مندان دایر شده بودند.



وی از میزان خرید مردم از این نمایشگاهها در حدود 140 میلیون ریال خبر داد و تصریح کرد: استقبال بی نظیر مردم به خصوص جوانان و نوجوانان از نمایشگاههای هفته کتاب نشان از علاقه و توجه آنها به امر مطالعه دارد که مسوولین امر نیز باید برای بیشتر کردن و همه گیر کردن این فرهنگ در جامعه تلاش بیشتری بکنند.