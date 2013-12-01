نشست «آسیب شناسی پژوهشهای ایرانی از منظر نیازمندیهای جهان اسلامی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست «آسیب شناسی پژوهشهای ایرانی از منظر نیازمندیهای جهان اسلامی» حجت الاسلام شیخ شفیق جرادی، مدیر پژوهشکده مطالعات دینی و فلسفه بیروت و نجفعلی میرزایی، عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) به ارائه بحث خواهند پرداخت.



این نشست دوشنبه 11آذرماه از ساعت 9:30 در سالن کنفرانس مرکز همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی واقع در قم، خیابان معلم برگزار می شود.



نشست علمی «آسیب شناسی پژوهشهای ایرانی از منظر نیازمندیهای جهان اسلامی» با همکاری گروه مطالعات تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی و اداره همکاریهای علمی پژوهشی برگزار می شود.



«سه تقریر در پژوهشهای اخلاقی» منتشر شد



کتاب «سه تقریر در پژوهشهای اخلاقی؛ دائرةالمعارف، تبارشناسی و سنت» اثر السدیر مک اینتایر و ترجمه حمید شهریاری، توسط پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی تهیه و از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.



تفکر اخلاقی "السدیر مک اینتایر" در مجموعه ای سه گانه ارائه شده که عبارتند از: در پی فضیلت؛ عدالت که؟ کدام عقلانیت؟؛ سه تقریر در پژوهشهای اخلاقی. کتاب «سه تقریر در پژوهشهای اخلاقی» به عنوان مکمل دو کتاب دیگر در شکل دهی نظام فکری "مک اینتایر" به شمار می آید.



این کتاب از سه دیدگاه پژوهش اخلاقی تربیت نام می برد. ابتدا سبک نگارشی دائرةالمعارف نویسان و آنگاه پژوهش نیچه ای تبیین و فقر هر دو نظام فکری به تصویر کشیده می شود. در ادامه به گونه ای از پژوهش بنام ارسطوگرایی توماسی اشاره می شود.



قیاس ناپذیری سه تقریر در برداشتی است که از پژوهش دارند: تقریر اول پژوهش به عنوان کشف مبانی اخلاقی؛ تقریر دوم پژوهش به عنوان نقاب برداشتن از خود اخلاق به مثابه اراده معطوف به قدرت؛ تقریر سوم پژوهش به عنوان الهام تاریخی خیر.



در مجموع "مک اینتایر" با به چالش کشاندن دو سنت نخست، پژوهش اخلاقی صحیح را در تقریر سوم دانسته و معتقد است خصوصیت این تغییر این است که مرجعیت ارزش های اخلاقی در جوامعی که درسنت سوم زندگی می کنند، به باور مشترکی وابسته است که همه ایشان از خیر انسان ها دارند و به سوی آن حرکت می کنند.



کتاب «سه تقریر در پژوهشهای اخلاقی» اثر "السدیر مک اینتایر" از پروژه های پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی، توسط حمید شهریاری ترجمه و از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در 432 صفحه و با قیمت 16000 تومان منتشر گردیده است.



7 اثر از فعالیتهای گروه کلام پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی در حال انتشار است



ناصر ذولفقاری کارشناس پژوهشِ گروه کلام پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی ضمن بیان این خبر گفت: این کتابها حاصل بخشی از فعالیتهای این گروه می باشد که مراحل انتشار را پشت سر گذاشته و به زودی از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.



ناصری از کتابهای در حال انتشار این گروه نام برد و اذعان داشت: "کتابشناسی توصیفی مکتب تفکیک"، تالیف هادی ربانی و کتابهای "اسلام و مسئله ذهن و بدن"، "نفس و بدن در متون دینی"، "نفس و بدن در فلسفه مشاء و حکمت متعالیه" که حاصل تلاش جمعیِ پژوهشگرانِ این پژوهشکده می باشد از جمله این آثار هستند.



وی افزود: کتابهای "مسیحیت و مسئله ذهن و بدن"، "نظریه های این همانی در فلسفه ذهن" و "نظریه های دوگانه انگاری و رفتارگرایی در فلسفه ذهن" نیز که حاصل تلاش گروهی از مترجمان پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی می باشد از دیگر کتابهای در حال انتشار این گروه است.



کارشناس پژوهش گروه کلامِ پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی یادآور شد: نزدیک به 10 پروژه دیگر از فعالیتهای این گروه، مراحل نهایی خود را پشت سر گذاشته و برای انتشار آماده می شوند.