تکواندوکاران کردستانی دو عنوان سوم را در مسابقات پومسه دسته یک كشور کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، کسب دو عنوان مشترک توسط تکواندو کاران کردستانی، برگزاری بازی های بومی و محلی به مناسبت هفته بسیج، برگزاري اولين استاژ علمي و فني مربيگري کاراته کردستان و مسابقات قهرماني بدمينتون استان از جمله مهم ترین اخبار ورزشی است.

در اين دوره از مسابقات پومسه روها در دو بخش انفرادي و تيمي، با اجراي فنون و در شش رده سني و در دو بخش آقايان و بانوان با يکديگر به رقابت پرداختند.

تيم پومسه تکواندو کردستان در اين رقابت‌ ها و در بخش انفرادي با 11 ورزشکار در بخش آقايان و يک ورزشکار در بخش بانوان در اين مسابقات شرکت کرده بود و با کسب دو عنوان سوم مشترک و قرار گرفتن دو پومسه رو در رتبه‌ هاي هفتم و هشتم به کار خود خاتمه داد.

در اين مسابقات "پويان سليماني" در رده سني 30 تا 39 سال و در رده سني 50 تا 59 سال " فرزين لطف‌پوري " عنوان سوم مشترک اين رقابت ها را در دور سوم مرحله رفت کسب کردند.

همچنين در رده سني 40 تا 49 سال "ابراهيم لطفي" در جايگاه هفتم و در رده سني زير 15 سال "مهران الوندي" در رتبه هشتم قرار گرفتند.

همایش بازی های بومی و محلی به مناسبت هفته بسیج برگزار شد

به مناسبت گراميداشت هفته بسيج و با شعار نشاط، شادابي و تحرک همايش بازي هاي بومي و محلي به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان کامياران، هيأت ورزش هاي سنتي و بومي و محلي کامياران و با همکاري دهياري روستاي الک برگزار شد.

در اين همايش بازي هاي بومي و محلي نظير "قلان، گورزان، هه لو کان و طناب کشي" برگزار شد و تعداد 18 تيم از رده هاي سني مختلف حضور داشند و با يکديگر به رقابت پرداختند.

در مسابقات گورزان پنج تيم حضور داشتند که در نهايت تيم "شهيد پيراکند" با ترکيب "سيف الله يوسفي"، "مجيد پرويزي" و "علي پرويزي" مقام اول را به دست آوردند.

رقابت هاي طناب کشي با حضور شش تيم برگزار شد که تيم "شهيد پرويزي" متشکل از "سالار پيرمغاني"، "سامان پرويزي"، "حميد پرويزي"، "حسن پرويزي" و "رمضان پرويزي" مقام اول را کسب کرد .

در مسابقات هه لوکان چهار تيم حضور داشتند که در خاتمه تيم "شهيد حشمتي" با ترکيب "رمضان يوسفي"، "جمال پيرمغاني" و "ابراهيم پرويزي" به مقام نخست دست يافت.

اولين استاژ علمي و فني مربيگري کاراته کردستان برگزار شد

اولين دوره کلاس استاژ علمي و فني مربيگري سبک هاي غير کنترلي کاراته با حضور مربيان آقايان و بانوان کاراته به مدت يک روز و با حضور 120 مربي کاراته سطح استان از شهرستان هاي سنندج، بانه، سقز، مريوان، دهگلان، کامياران و قروه، در مجموعه تختي شهرستان سنندج برگزار شد.

در اين دوره آموزشي "داود محمدي" نماينده جهاني سبک کيوکوشين کاراته، "محمد روشنايي"، "داود صاف دل"، "جعفر محمدزاده"، "حسين ملاحسيني" و "هوشنگ عزيزي" نماينده کاراته غرب کشور و از مدرسان رسمي فدراسيون کاراته حضور داشتند و به آموزش شرکت کنندگان پرداختند.

سابقات قهرماني بدمينتون استان برگزار شد

مسابقات بدمينتون قهرماني استان و انتخابي تيم کردستان برای شرکت در مسابقات قهرماني کشور و به ميزباني شهرستان مريوان برگزار شد.

در اين دوره از مسابقات 50 بدمينتون باز در رده هاي سني نوجوانان و جوانان از شهرستان هاي مريوان، سنندج، ديواندره و دهگلان در سالن رياست جمهوري مجموعه ورزشي زاگرس به مدت يک روز به رقابت با يکديگر پرداختند.

در رده سني نوجوانان "پارسا مظفري" از سنندج مقام نخست را کسب کرد ، "مبين سلاسي" باز هم از سنندج در جايگاه دوم قرار گرفت و "نويد پويا" از مريوان عنوان سوم را به دست آورد.

همچنين در پايان مسابقات رده سني جوانان "پدرام اميني" و "محمد اميني" ورزشکاران اهل شهرستان ديواندره به ترتيب عنوان اول و دوم را کسب کردند و "ميلاد اكبرنيا" از سنندج عنوان سوم را به خود اختصاص داد.