ایرانی بازداشت شده در باکو به کشور بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مولائی متصدی امور کنسولی سفارت ایران در باکو ضمن تایید این خبر گفت حسن فرجی که به دنبال پیگیری های سفارت روز جمعه از زندان آزاد شده اما اجازه خروج از کشور را نداشت، پس از دریافت مجوزهای لازم،موفق به عزیمت به ایران گردید.



وی افزود: آقای فرجی قبل از ترک باکو در دیدار با سفیر کشورمان ، ضمن تشکر از توجه جمهوری اسلامی ایران به سرنوشت اتباع خود و تلاش های سفارت برای آزادی وی ، اتهام وارده مبنی بر اقدام بر علیه سفارت رژیم صهیونیستی را رد کرد و گفت: حتی این خبر که در نزدیکی سفارت اسرائیل دستگیر شده است نیز کذب است. وی علت سفر به باکو را انجام امور تجاری اعلام کرد و افزود: در مراحل بازجویی بیگناهی من برای مسئولان آذری ثابت و این امر موجب آزادی شد.



عدم اثبات اتهام این تبعه ایرانی و آزادی وی ،تبلیغات گسترده رسانه های صهیونیستی که علت دستگیری وی را تلاش برای اقدام بر علیه سفارت این رژیم اعلام کرده بودند را خنثی کرد.



رسانه های جمهوری آذربایجان دهم آبان ماه سال جاری در خبری کوتاه اعلام کردند ˈحسن فرجیˈ فرزند ˈبهلولˈ تبعه ایرانی به علت رفتار مشکوک در مقابل سفارت اسراییل (که در هتلی در یکی از خیابانهای پر رفت و آمد باکو قرار دارد) بازداشت شده است.