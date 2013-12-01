به گزارش خبرگزاری مهر؛ فاطمه فروغی كارشناس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در این باره گفت: با توجه به نیازی كه در خصوص شناخت و آموزش زندگی نامه نویسی در میان جوانان و نوجوانان كشور احساس می‌شد، زمینه‌های تشكیل این دوره را فراهم كرده ایم.

فروغی طول دوره آموزش زندگینامه‌نویسی به صورت مكاتبه‌ای (راه دور) را 6 ماه ذكر كرد و گفت: علاقه مندان به این دوره، می‌توانند با مطالعه كتاب آموزشی، با اصول و فنون نوشتن زندگی نامه آشنا شوند و مقدمات و مراحل خلق یك زندگی نامه را بیاموزند و هنرجویان در پایان ترم، با پاسخگویی به سوالاتی كه به عنوان آزمون مطرح شده، دوره را به اتمام خواهند رساند.

وی افزود: هنرجویان بالای 15 سال می‌توانند با ارائه یك قطعه عكس، كپی شناسنامه، كپی كارت ملی، كپی آخرین مدرك تحصیلی، نشانی و مشخصات كامل در این دوره ثبت نام كنند. در ضمن كتاب دوره آموزش زندگی نامه نویسی به همراه سئوالات آزمون، از طریق پست ارسال خواهد شد.

علاقه مندان از سراسر كشور می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر روزهای زوج با شماره تلفن‌های 2-84172301 تماس و یا به نشانی تهران؛ خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ، حوزه هنری، طبقه سوم، دفتر پیك قصه‌نویسی مراجعه كنند.