صبای قم میزبان نفت تهران شد/ بازگشت گل محمدی به قم

به گزارش خبرنگار مهر، دومین هفته از بازی های دور برگشت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس با انجام سه مسابقه از روز پنجشنبه چهاردهم آذر ماه آغاز خواهد شد ولی در روز دوم این بازی ها یعنی جمعه پانزدهم آذر در یکی از مهم ترین دیدارها، تیم فوتبال صبای قم در نهمین بازی خانگی میزبان تیم بالانشین نفت تهران خواهد بود، دیداری که بازگشت گل محمدی سرمربی سابقه صبا به قم را به دنبال دارد.

صبا شش هفته متوالی از کسب پیروزی محروم مانده است

در این مسابقه حساس که تیم فوتبال صبای قم در یکی از مهمترین بازی های این فصل باید در خانه خود با تیم صدرنشین نفت تهران رقابت کند، صبا فقط و فقط به دنبال کسب پیروزی است تا از بحرانی که در هفته های اخیر با آن دست و پنجه نرم می کند، خارج شود.

صبای قم در این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، در خانه سه بار مساوی کرده، دو بار باخته و در سه مسابقه نیز به پیروزی رسیده که البته عملکرد خوبی از این تیم در بازی های خانگی فصل جاری لیگ برتر را نشان نمی دهد اما به هر حال آنها باید گذشته را فراموش کرده و با قدرت به فکر آینده باشند.

صبای قم در این دیدار حساس که قطعا در حضور اندک تماشاگران قمی حاضر در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار خواهد شد، در حالی مقابل تیم فوتبال نفت تهران قرار می گیرد که آخرین بار در خانه خود برابر تیم انتهای جدولی مس کرمان تن به تساوی داده و در آخرین بازی پیش از جدال با شاگردان یحیی گل محمدی نیز برابر تیم فوتبال ملوان بندر انزلی تن به شکست داده است.

هشت باخت در 16 مسابقه لیگ سیزدهم در کارنامه صبای قم

صبای قم در بازی هفته شانزدهم لیگ برتر در میهمانی تیم ملوان بندر انزلی شبیه به بسیاری از مسابقات این فصل خود در مجموع عملکرد خوبی نداشت و در واپسین لحظات بازی نیز گلی که منجر به شکست این تیم شد را از تیم ملوان پذیرفت تا هشتمین بار در این فصل ببازد.

شاگردان عبدالصمد مرفاوی تا پایان هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور برابر تیم های فولاد خوزستان، استقلال تهران، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، تراکتور سازی تبریز، داماش گیلان، استقلال صنعتی خوزستان، سایپا البرز و ملوان بندر انزلی شکست خورده اند.

صبای قم با کسب هشتمین باخت این فصل همچنان با 16 امتیاز از 16 مسابقه در جایگاه خطرناک دوازدهم جدول رده بندی لیگ برتر امید فوتبال باشگاه های کشور قرار دارد در حالی که حریف این هفته آنها یعنی نفت تهران با کسب 29 امتیاز در کنار تراکتورسازی تبریز صدرنشین است.

مصاف با صدرنشین لیگ برتر به امید پایان ناکامی ها

صبای قم بعد از پیروزی در هفته دهم برابر راه‌آهن شهرری که در ورزشگاه یادگار امام قم به دست آمد در هفته یازدهم به استقلال خوزستان در اهواز باخت و در هفته دوازدهم با پرسپولیس تهران در قم، در هفته سیزدهم با ذوب آهن در اصفهان، در هفته چهاردهم در قم با مس کرمان با تساوی متوقف شد، در هفته پانزدهم در میهمانی سایپا البرز باخت و در هفته شانزدهم نیز مغلوب ملوان بندر انزلی شد.

صبایی‌ها در حالی در هفته دوم از نیم فصل دوم بازی های سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال و در دیداری بسیار حساس که نهمین بازی داخل خانه آن‌ها در لیگ این فصل به شمار می‌رود برابر نفت تهران قرار می گیرند که آخرین بار در خانه به نفت تهران باخته اند ولی در بازی رفت لیگ امسال موفق شدند نفتی ها را در تهران با حساب 2 بر 1 شکست بدهند.