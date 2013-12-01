قدرتالله نيكخواه با اشاره به اینکه این مسابقات با حضور 50 ورزشکار در رشته سر طناب در در پنج رده سني نونهالان (الف،ب) نوجوانان (الف،ب) و بزرگسالان به مدت یک روز در شهرستان بهبهان برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: در رده سنی نونهالان(الف) فاطمه زرین آبادی و زینب نبهانی به صورت مشترک مقام اول را از آن خود کردند و آیدا مرادی و زینب علیپور در سکوی دوم و سوم قرار گرفتند.
وی افزود: در گروه سنی نونهالان (ب) نیز مریم حکمتی منش، فاطمه سادات فاطمی و پرنیا مرید سادات موفق به کسب عنوان های اول تا سوم شدند.
رئيس هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان با بیان اینکه در رده سنی نوجوانان (الف) شکیبا میاحی، زهرا جعفرنژاد و نگار رضایی اول تا سوم شدند، تصریح کرد: در رده سنی نوجوانان (ب) نیز سرور انصاریان، شیدا آب بیدی و آسا کریمی عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
نیکخواه اظهار کرد: پروین فتحی، سارا انصاریان و فاطمه یارعلی مقام های اول تا سوم رده سنی بزرگسالان را کسب کردند.
وی با اشاره به اینکه نفرات برتر به اردوی آمادگی تیم استان راه پیدا کردند، گفت: در پایان اردوهای آمادگی نفرات برتر به عنوان تیم منتخب استان به رقابتهای قهرمانی کشور اعزام می شود.
اهواز - خبرگزاری مهر: رئيس هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي خوزستان گفت: مسابقات سنگنوردي سالني بانوان قهرمان خوزستان با شناخت نفرات برتر در بهبهان به پایان رسید.
قدرتالله نيكخواه با اشاره به اینکه این مسابقات با حضور 50 ورزشکار در رشته سر طناب در در پنج رده سني نونهالان (الف،ب) نوجوانان (الف،ب) و بزرگسالان به مدت یک روز در شهرستان بهبهان برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: در رده سنی نونهالان(الف) فاطمه زرین آبادی و زینب نبهانی به صورت مشترک مقام اول را از آن خود کردند و آیدا مرادی و زینب علیپور در سکوی دوم و سوم قرار گرفتند.
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