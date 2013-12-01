قدرت‌الله نيكخواه با اشاره به اینکه این مسابقات با حضور 50 ورزشکار در رشته سر طناب در در پنج رده سني نونهالان (الف،ب) نوجوانان (الف،ب) و بزرگسالان به مدت یک روز در شهرستان بهبهان برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: در رده سنی نونهالان(الف) فاطمه زرین آبادی و زینب نبهانی به صورت مشترک مقام اول را از آن خود کردند و آیدا مرادی و زینب علیپور در سکوی دوم و سوم قرار گرفتند.



وی افزود: در گروه سنی نونهالان (ب) نیز مریم حکمتی منش، فاطمه سادات فاطمی و پرنیا مرید سادات موفق به کسب عنوان های اول تا سوم شدند.



رئيس هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان با بیان اینکه در رده سنی نوجوانان (الف) شکیبا میاحی، زهرا جعفرنژاد و نگار رضایی اول تا سوم شدند، تصریح کرد: در رده سنی نوجوانان (ب) نیز سرور انصاریان، شیدا آب بیدی و آسا کریمی عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.



نیکخواه اظهار کرد: پروین فتحی، سارا انصاریان و فاطمه یارعلی مقام های اول تا سوم رده سنی بزرگسالان را کسب کردند.



وی با اشاره به اینکه نفرات برتر به اردوی آمادگی تیم استان راه پیدا کردند، گفت: در پایان اردوهای آمادگی نفرات برتر به عنوان تیم منتخب استان به رقابتهای قهرمانی کشور اعزام می شود.