تشخیص زودهنگام ایدز به روند درمان کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مکاریان صبح یکشنبه در بازدید از مرکز گذری کاهش آسیب معتادان افزود: ایدز در ایران از راه های آمیزش جنسی،استفاده معتادان تزریقی از سرنگ آلوده و در موارد محدودی انتقال ویروس از مادر مبتلا به کودک رواج می یابد.

وی از وجود بیش از 26 هزار نفر مبتلا به HIV در کشور خبر داد و افزود: 89 درصد از این تعداد را مردان و 10درصد را زنان تشکیل داده اند.

مکاریان علل ابتلا به ایدز در بین کل مواردی که از سال 1365 تاکنون در کشور به ثبت رسیده را بیش از همه شامل تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان برشمرد و اظهار داشت: رابطه جنسی ،دریافت خون و فرآورده های خونی و انتقال از مادر به کودک جزو موارد بعدی است.

مدیرکل بهزیستی افزود: بحث و گفتگو درباره بلوغ بهداشت جنسی و بیماریهای آمیزشی در خانواده ها همچنان محدود است و ابراز ابتلا به این بیماری موجب متهم شدن به بی اخلاقی در خانواده اطرافیان و جامعه می شود که موجب پنهان کاری است.

مکاریان دلیل گسترش این بیماری در خفا را همین پنهان کاری عنوان کرد و ادامه داد: در نظر بسیاری از مردم بیماری اچ آی وی مثبت لزوما" دست به عمل غیر اخلاقی زدن است.

مکاریان اعلام بیماری از سوی مردم را موجب عکس العمل های مختلف دانست و گفت: مبتلایان در صورت اعلام بیماری خود ممکن است با طرد از سوی خانواده،اخراج از محل کار و دریافت نکردن یا تبعیض در مورد دریافت خدمات بهداشتی و اجتماعی روبرو شوند که این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد .

وی ادامه داد: بسیاری از معتادان تزریقی به دلیل ترس از تحقیر و تبعیض در اولین سالی که HIV در آنها تشخیص داده می شود دست به خودکشی می زنند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: در شش ماهه اول سال 1392 پرونده های فعال 75 نفر بوده است.

مکاریان از توزیع سرنگ و سرسوزن رایگان در این مرکز خبر داد و یادآور شد: نزدیک به 13 هزار سرنگ در شش ماهه اول امسال بین معتادین توزیع شده و 96 نفر هم تحت پوشش تیم مرکز گذری بهزیستی قرار گرفته اند.