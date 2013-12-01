  1. دين، حوزه، انديشه
۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۲

برگزاری سه نشست در پژوهشگاه علوم انسانی/ از بررسی«عقل‌گرایی در تفاسیر» تا «محبان علی(ع) در ترکیه»

سه نشست علمی«عقل گرایی در تفاسیر سده دهم و یازدهم» ،« مسأله مضاف به تاریخ در علوم تاریخی» و «محبان امیرالمؤمنین(ع) در گستره جهان(علویان ترکیه)» فردا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز دوشنبه 11 آذرماه  3 نشست علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

دو نشست «عقل گرایی در تفاسیر سده دهم و یازدهم» با سخنرانی دکتر فروغ پارسا و نشست« مسأله مضاف به تاریخ در علوم تاریخی» با سخنرانی دکتر فیاض انوش در ساعت 10 تا 12 برگزار می شود و سومین نشست با عنوان «محبان امیرالمؤمنین(ع) در گستره جهان(علویان ترکیه)» با سخنرانی دکتر مهدی جمالی فر در ساعت 16 تا 18 برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای شرکت در این نشستها می توانند به نشانی بزرگراه کردستان، جنب ساختمانهای ا.اس.پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه فرمایند.

