به گزارش خبرگزاری مهر، در روز دوشنبه 11 آذرماه 3 نشست علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

دو نشست «عقل گرایی در تفاسیر سده دهم و یازدهم» با سخنرانی دکتر فروغ پارسا و نشست« مسأله مضاف به تاریخ در علوم تاریخی» با سخنرانی دکتر فیاض انوش در ساعت 10 تا 12 برگزار می شود و سومین نشست با عنوان «محبان امیرالمؤمنین(ع) در گستره جهان(علویان ترکیه)» با سخنرانی دکتر مهدی جمالی فر در ساعت 16 تا 18 برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای شرکت در این نشستها می توانند به نشانی بزرگراه کردستان، جنب ساختمانهای ا.اس.پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه فرمایند.