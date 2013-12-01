جولان آشکار زمین خواران در عرصه های ملی گلستان/کارگروهی برای تسریع در برخورد با زمین خوران تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاضلیان صبح یکشنبه در این جلسه با بیان این که امروز معضل زمین خواری در استان یک مشکل جدی است گفت : کسانی که تا دیروز به صورت مخفیانه و چراغ خاموش اقدام به زمین خواری می کردند آنقدر جسور شده اند که امروز آشکارا و راسا اقدام به زمین خواری می کنند.

وی با

بیان این که دستگاه قضایی هر جا که در حیطه وظیفه و اختیاراتش بوده است قاطع و سریع وارد عمل شده است گفت: دادگستری یک تنه نمی تواند با این پدیده برخورد کند و باید یک بسیج عمومی بین دستگاه های متولی در این بخش شکل بگیرد.

وی افزود : چند سال پیش چهار جلسه برای برخورد با پدیده ی تجاوز به اراضی ملی و تغییر غیرمجاز کاربری در اراضی روستای زیارت تشکیل دادیم و بارها تاکید کردیم که اوضاع زیارت مطلوب نیست ولی تعلل در برخورد با این افراد کار را به جایی رساند که امروز عملا شاهد از دست رفتن طبیعت این منطقه هستیم.

وی با بیان این که متاسفانه برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز زیارت در حوزه ی عمل دادگستری نیست گفت : 40 حکم قلع و قمع در کمیسون ماده 99 صادر شد اما به دلیل عدم برخورد قاطع از سوی مسئولان متولی اجرای احکام این کمیسیون ، این آرا راهی بایگانی شد .

فاضلیان گفت : به جرات می توانیم ادعا کنیم اگر این تعلل ها ادامه یابد در آینده ی نه چندان دور فاجعه ی زیارت در سایر کانون های مورد توجه زمین خواران ، تکرار خواهد شد.

وی با بیان این که برای حل این معضل باید کارگروهی از دستگاه های اجرایی تشکیل شود تاکید کرد : این کارگروه می تواند راهکارهای مناسب به اعضای شورا بدهد و تکلیف هر دستگاه را در این بخش مشخص کند.

وی تصریح کرد : ارائه راهکارهای حفاظت و شناسایی مناطقی که کانون توجه زمین خواران هستند نیز از دیگر وظایف این کارگروه خواهد بود.

وی با بیان کرد:اگر امروز بخواهیم صرفا به قوانین نگاه کنیم در مبارزه با زمین خوارن ، زمین گیر خواهیم شد لذا از مسئولان دستگاه های متولی تقاضا دارم دلسوزانه عمل کنند.

وی تصریح کرد : جلسات شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و انفال باید خروجی داشته باشد و آثارش را در کاهش تجاوز به اراضی ملی و کشاورزی ببینیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از استنباط های چندگانه از مفهوم توسعه از سوی برخی مدیران گفت : ما هم موافق توسعه هستیم و معتقدیم در این راه بخشی از هزینه را نیز باید منابع طبیعی بپردازد اما این هزینه باید مدیریت شده باشد و در کنار بهره برداری از منابع طبیعی ، حفاظت و توسعه ی آن را نیز در نظر داشته باشیم.

وی در ادامه سخنان خود ، تعلل دستگاه های اجرایی در برخورد با متخلفین را عاملی برای تجاوز به منابع طبیعی عنوان کرد و گفت : خلا های قانونی و ضعف برخی قوانین نیز از دیگر علل زمینه ساز تشدید این مشکل در استان است.

وی صدور سند مالکیت برای اراضی فاقد سند به نام دولت و ارائه ندادن خدماتی مانند آب ، برق و گاز به متخلفین را از اقداماتی برشمرد که می توان با این افراد برخورد کرد.

علی مرگدری معاون برنامه ریزی استانداری گلستان نیز در این نشست با ابراز تاسف از روند زمین خواری در استان بر تشکیل کارگروه هماهنگی دستگاه های متولی برای توقف این پدیده در استان تاکید کرد و گفت : مهم ترین مشکل در بخش منابع طبیعی، جزیره ای عمل کردن دستگاه هاست که اگر کارگروهی زیر نظر دادگستری تشکیل شود می تواند 40 تا 50 درصد مشکلات در این بخش را حل کند.

وی افزود : با تشکیل این کارگروه همه اعضا از موقعیت اراضی ملی و منابع طبیعی استان آگاه می شوند و به همین دلیل بعد ها نمی توانند به بهانه این که از موقعیت زمین مطلع نبودند قصور و تخلفات خود را توجیه کنند.

مرگدری گفت :شورای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان فرصتی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار داده است تا مشکلات حقوقی خود را حل کنند.

دادستان گرگان و دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی منابع طبیعی و انفال استان نیز در ادامه این نشست با اشاره به تخلفات صورت گرفته در حاشیه رودخانه ی فرهنگ شهر گفت : آب منطقه ای استان برای برخورد با متجاوزین به حریم رودخانه ها نیازی به طی تشریفات قانونی ندارد و صرفا با ارائه یک درخواست به دادستان می تواند حکم قلع و قمع بناهایی که در حاشیه ی رودخانه ها ساخته شده اند بگیرند.

عباس پوریانی افزود : اگر همه ی مسئولان در این حوزه ، وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند کار به این جا کشیده نخواهد شد .

وی با بیان این که 60 درصد اراضی استان ، ملی هستند گفت : تلاش ما در شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان این است که همه مصوبات شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و انفال ، اجرا شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان نیز در این نشست با تشریح تخلفات صورت گرفته در منطقه ی فرهنگ شهر گرگان گفت : بر اساس نقشه های هوایی تهیه شده سال 45 در 18 هزار مترمربع از زمین هایی که هم اکنون در منطقه ی فرهنگ شهر برای آن ها سند مالکیت به نام اشخاص صادر شده است مربوط به اراضی ملی است که شکایت ما برای ابطال سند این اراضی در محاکم در جریان است.

سلامتی با بیان این که منابع طبیعی در ضلع غربی گرگان ، 6 ماه از سال را به عنوان آتش نشان ایفای نقش می کند گفت : در این مناطق عده ای با خرید اراضی قصد شهرک سازی دارند و با آتش زدن بوته های منطقه سعی در عملی کردن نیات خود را دارند.

وی افزود : برای جلوگیری از ادامه تجاوز به منابع طبیعی در این محدوده ها طرح 4 پارک جنگلی در ناهارخوران به مساحت 560 هکتار ، النگدره به مساحت 180 هکتار ، در منطقه فرهنگ شهر به مساحت 60 هکتار و هزار پیچ 180 هکتار تهیه کرده ایم که در صورت تصویب و مساعدت استانداری و شهرداری، ضلع غربی گرگان بسته می شود و جلوی تجاوز به اراضی ملی در این مناطق نیز گرفته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر روند تجاوز به عرصه های منابع ملی و حریم رودخانه ها به همین منوال ادامه یابد بدون شک ، گرگان در آینده آبستن حوادث ویرانگر همچون سیلاب خواهد بود .

مدیر عامل آب منطقه ای استان هم در سخنان خود از شناسنامه دار کردن رودخانه های استان با همکاری اداره اسناد و امکلاک استان خبر داد و گفت : با اجرای این طرح از این پس هر کس در رابطه با تعیین تکلیف در قالب ماده ی 147 بخواهد اقدام کند می تواند به راحتی استعلام انجام دهد.

به گفته وی هم اکنون حریم بستر یکهزار و 121 کیلومتر از 2700 کیلومتر رودخانه های استان تعیین شده است.

پیش از این نشست اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی ، منابع طبیعی و انفال استان از محله ی فرهنگ شهر و ساخت و سازهای منطقه بازدید کردند.

در این بازدید رئیس کل دادگستری گلستان ، دادستان گرگان ، معاون استاندار ، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری ، مدیر کل مخابرات ، مدیر عامل شرکت گاز ،مدیر کل راه و شهرسازی ، معاون فرمانده انتظامی گلستان ، مدیر عامل آب منطقه ای استان ، نمایندگانی از شهرداری گرگان ، شرکت توزیع نیروی برق و سایر دستگاه ها حضور داشتند.