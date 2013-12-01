حمید پورآذری درباره وضعیت برگزاری سومین دوره فستیوال تئاتر "پاپتیها" به خبرنگار مهر گفت: در حال انجام برنامه ریزیهای لازم برای برگزاری سومین دوره فستیوال "پاپتیها" هستیم. دوره اول این فستیوال به صورت متمرکز برگزار شد اما دوره دوم متمرکز نبود. هنوز درباره دوره سوم به این قطعیت نرسیدیم که به صورت متمرکز برگزار شود یا غیر متمرکز.
وی یادآور شد: این فستیوال برای برگزاری، تقویم ثابتی ندارد و از این رو مشخص نیست که دقیقا در چه زمانی قرار است سومین دوره فستیوال "پاپتیها" برگزار شود. اما تمام تلاش ما این است که فستیوال سوم تا پایان سال جاری برگزار شود.
سرپرست گروه تئاتر "پاپتیها" درباره رویکرد فستیوال این گروه توضیح داد: این فستیوال زمینهای است تا افراد بدانند در تئاتر قرار است چه کاری را دنبال کنند. اینکه افراد بدانند هدفشان در تئاتر چیست و تکلیف خود را بدانند یعنی تصمیم بگیرند در کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه و لباس یا نمایشنامه نویسی و یا گرایشهای دیگر متمرکز شوند و فعالیت خود را ادامه دهند.
پورآذری درباره نبود حمایتی دولتی از برگزاری دو دوره گذشته فستیوال "پاپتیها" و احتمال وجود حمایت از برگزاری دوره سوم تصریح کرد: دو سال گذشته بدون کوچکترین حمایتی دو فستیوال را برگزار کردیم. البته بهترین حمایت این است که دوستان حمایت نکنند زیرا حمایت دخالت را به همراه خواهد داشت.
سرپرست گروه تئاتر "پاپتیها" از برگزاری سومین دوره فستیوال تئاتر این گروه تا پایان سال جاری خبر داد.
حمید پورآذری درباره وضعیت برگزاری سومین دوره فستیوال تئاتر "پاپتیها" به خبرنگار مهر گفت: در حال انجام برنامه ریزیهای لازم برای برگزاری سومین دوره فستیوال "پاپتیها" هستیم. دوره اول این فستیوال به صورت متمرکز برگزار شد اما دوره دوم متمرکز نبود. هنوز درباره دوره سوم به این قطعیت نرسیدیم که به صورت متمرکز برگزار شود یا غیر متمرکز.
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