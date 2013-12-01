35 روحانی در مساجد چالوس فعالیت دارند

حجت الاسلام علی اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این درحالیست که چهار حوزه دینی در هجیرود، دلگشا، اشکاردشت و نورسر نیز وجود دارد.

وی از فعالیتهای سازمان به فعالیت در حوزه دانش آموزی و تشکیل گفتمان دینی اشاره کرد و گفت: در شش ماه گذشته 30 گفتمان دینی در چهار مدرسه به صورت متمرکز با عنوان معضلات روز برگزار شد.

وی عنوان کرد: تشکیل 5 هسته فرهنگی مستمر و 11 هسته فرهنگی تابستانه از دیگر اقدامات است.

اسفندیاری، آموزش مبلغین خانم درحوزه سنتی که حدودا 60 مورد می شود را از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: 80 تشکل مذهبی ثبت شده داریم که کار نظارت وآموزش آنان بر عده ماست.

وی شمار مداحان فعال را در شهرستان 30 مداحل بیان کرد و گفت: عده ای شاعر مذهبی متشکل از خانم و آقا نیز در شهرستان فعالیت دارند.

رئیس تبلیغات اسلامی چابوس از ساخت سه خانه عالم در شهرستان خبر داد و گفت: ما در حال حاضر حدود 12 خانه عالم داریم و دارای 60 مربی قرآنی و 12 کلاس قرآن هستیم.

وی به فعالیت دو دبیرستان معارف در منطقه اشاره و اضافه کرد: حدود 100 دانش آموز در این مدارس مشغول تحصیل هستند.