سخنرانی عراقچی به عنوان رئیس عدم تعهد در اجلاس لاهه/ دیدار معاون وزیر خارجه با رئیس سازمان منع سلاح شیمیایی

به گزارش خبرنگار مهر ، سید عباس عراقچی ، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه بعد از ظهر امروز به منظور شرکت در کنفرانس منع سلاح های شیمیایی به لاهه سفر می کند.
بر اساس این گزارش عراقچی درحاشیه این کنفرانس با مدیر کل سازمان منع سلاح شیمیایی ملاقات خواهد کرد.
وی فردا به عنوان ریاست جنبش عدم تعهد در کنفرانس منع سلاح های شیمیایی سخنرانی خواهد کرد.
معاون وزیر امور خارجه همچنین نمایشگاهی که انجمن حمایت از قربانیان سلاح شیمیایی در لاهه برگزار کرده را افتتاح و از این نمایشگاه بازدید خواهد کرد.
عراقچی در حاشیه این کنفرانس با برخی مقامات هلندی نیز دیدار خواهد کرد.
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