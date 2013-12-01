سخنرانی عراقچی به عنوان رئیس عدم تعهد در اجلاس لاهه/ دیدار معاون وزیر خارجه با رئیس سازمان منع سلاح شیمیایی

به گزارش خبرنگار مهر ، سید عباس عراقچی ، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه بعد از ظهر امروز به منظور شرکت در کنفرانس منع سلاح های شیمیایی به لاهه سفر می کند.

بر اساس این گزارش عراقچی درحاشیه این کنفرانس با مدیر کل سازمان منع سلاح شیمیایی ملاقات خواهد کرد.