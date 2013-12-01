به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا برکلی یک اپلیکیشن برای تلفنهای هوشمند طراحی کرده اند که می تواند پیش از وقوع زلزله به کاربران خود هشدار بدهد.

محققان دانشگاه کالیفرنیا برکلی پروژه خود را در همایش جهانی علم که در ریودوژانیرو برگزار شده بود،ه نمایش گذاشتند تا مشخص شود که برای مقابله با فجایع طبیعی چگونه باید از فناوری استفاده کرد.

این اپلیکیشن براساس فناوری کار می کند که یک سیستم هشدار زودهنگام است و توسط گروه پرفسور ریچارد آلن مدیر آزمایشگاه زلزله شناسی دانشگاه کالیفرنیا برکلی طراحی و ارائه شده است.

این اپلیکیشن تلفن هوشمند می تواند هشداری را ظرف چند ثانیه تا یک دقیقه پیش از افزایش لرزه ها ارائه کند، اما این امر بستگی به محل استفاده از آن نسبت به مرکز زلزله دارد. این اپلیکیشن برای ارائه این کارکرد انرژی اولیه ناشی از لرزش را که به آن موج پی یا موج اولیه گفته می شود و به ندرت موجب صدمه می شود ثبت می کند.

این فناوری از الگوریتمهایی برای تشخیص سریع یک لرزش و تشخیص قدرت و محل آن استفاده می کند و زمانی که این احتمال وجود دارد این لرزش به اوج خود برسد به می تواند منطقه ای که به صورت بالقوه احتمال تأثیرگرفتن از این لرزش را دارد را نیز مشخص کند. این الگوریتمها از اطلاعات شبکه های محلی استفاده می کند که شبکه های زلزله را مونیتور می کنند. این اپلیکیشن قرار است با چندین هزاران کاربر آزمایش شود و پس از آن به صورت رایگان از طریق یک دسترسی دارای کد قابل دانلود باشد.

در این سیستم افرادی که در مرکز زلزله هستند هشدارهای پیش از وقوع دریافت نمی کنند اما اطلاعات لرزشهای تشخیص داده شده توسط سیستم به سایر گیرندگان که چند کیلومتری با مرکز زلزله فاصله دارند ارسال می شود تا مشخص شود که کجا چه اتفاقی رخ می دهد و اتفاقاتی که پس از آن رخ خواهد داد چیست.

این هشدارها به مردم زمان کافی برای یافتن یک محل امن، متوقف کردن فعالیت صنعتی و یا حمل و نقلی را می دهد تا خطراتی که عموم مردم را به طور کلی تهدید می کند کاهش یابد. بیش از یک میلیارد تلفن هوشمند در سراسر جهان درحال استفاده است و سطح ارتباطات این دستگاه ها بسیار بالا است.

