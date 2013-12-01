لزوم هدایت آبهای جاری به انهار جهت تغذیه سفره های آب زیر زمینی

فرخ مطلبی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش 7.8 میلمتری بارندگی از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون نسبت به دوره بلند مدت مشابه در آذربایجان غربی افزود: با توجه هشدار مسئولان نسبت به وجود چاههای غیر مجاز و برداشت بی رویه از سفره های زیر زمینی، در فصول بارندگی هدایت آبهای سطحی به انهار آبیاری جهت تغذیه سفره های آب زیرزمینی ضروری است.

وی ضمن تاکید بر لزوم کنترل دما و رطوبت گلخانه ها، دامداریها و مرغداریهای آذربایجان غربی در این شرایط جوی برای جلوگیری از بروز مشکلات و بیماریهای احتمالی، ادامه داد:‌ همچنین قطع تغدیه و دارو در کندوهای زنبورعسل و استفاده از پایه در کندوها برای جلوگیری ازنفوذ رطوبت و شیوع بیماریهای قارچی توصیه می شود.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی از صاف و آفتابی بودن وضعیت جوی استان طی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری خبر داد و با بیان اینکه از روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی جدید از مرزهای غربی کشور شاهد افزایش تراکم ابرها خواهیم بود.

مطلبی از بارش 54.4 میلیمتری باران و برف از ابتدای مهرماه سالجاری تا کنون در مناطق مختلف به طور میانگین، افزود: در این راستا سردشت با 113 میلیمتر، پیرانشهر با 95.2 میلیمتر و کهریز با 79.6 میلیمتر بیشترین میزان بارشهای را به خود اختصاص داده اند.

وی در خصوص مقایسه میزان ریزشهای جوی امسال به مدت مشابه سال قبل نیز، اظهار داشت: متاسفانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 28.7 میلیمتری بارشها مواجه بودیم که بیشترین میزان کاهش در خوی با 54.3 میلیمتر گزارش شده و مهاباد با کاهش 52.5 میلیمتری بارندگی در رتبه دوم و تکاب با کاهش 42.5 میلیمتری در رتبه سوم کاهش میزان بارندگی قرار گرفته است.