به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران،مراسم الحاق ناوچه های موشک انداز تبرزین و نیزه به ناوگان نیروی دریایی ارتش با حضور امیر سرلشگر ستاد عطاء الله صالحی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه دوم دریایی (بوشهر) انجام شد. در این مراسم ناو پشتیبانی رزمی سیرجان نیز پس از بازسازی و ارتقای سامانه های ناوبری و راداری مجددا به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق گردید.
ناوهای موشکانداز جمهوری اسلامی ایران «نیزه» و «تبرزین» هر دو از نسل شناخته شدهترین ناوچه قهرمان نیروی دریایی یعنی «پیکان» هستند که هردو در سال 1357 معرفی و در سال 1360 نیز به خدمت نیروی دریایی ارتش در منطقه دوم دریایی (بوشهر) درآمدند.
قدرت مانور بالا و شجاعت این شناورها در عملیاتهایی نظیر «اشکان»، «شهید صفری» و «مروارید» و نیز مقابله آنها با پرندهها و شناورهای رژیم بعث عراق در ایام دفاع مقدس برگ های زرینی در کارنامه دو شناور «نیزه» و «تبرزین» است.
این شناورهای 47 متری با وزنی معادل 275 تن، از حداکثر سرعتی معادل 33 گره دریایی برخوردارند.
تعمیرات اساسی ناوهای موشکانداز «نیزه» و «تبرزین» در خرداد سال 90 شروع و پس از 30 ماه کار مفید، به ترتیب با یک میلیون و 963 هزار و 2 میلیون و 675هزار نفر-ساعت به پایان رسید.
در روند تعمیرات ناو موشکانداز «تبرزین»، 14هزار و 600 قطعه حساس و مهم بومیسازی، 8هزار و 400 قطعه سرویس، 6هزار و 200قطعه تعویض، 61 سامانه مهم تعمیر و 28 سامانه نیز به روزرسانی و بهینهسازی شده است.
در مورد ناو موشکاندازه «نیزه» نیز 19هزار و 500 قطعه حساس و مهم بومیسازی، 11هزار و 200 قطعه سرویس، 8هزار و 300 قطعه تعویض، 75 سامانه مهم تعویض و 32 سامانه نیز به روزرسانی و بهینهسازی شده است.
از مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه قدرت بازدارندگی این 2 شناور میتوان به نصب و راهاندازی سامانه پرتاب موشک «نور» (با برد حدودا 120کیلومتر) و «قادر» ( با برد حدودا 200کیلومتر) و توپ 76میلیمتری (فجر27) و اتصال آنها به سامانه کنترل آتش یکپارچه، نصب و راهاندازی رادار ناوبری، بازسازی و نوسازی سیستم سکان و اورهال، نصب و راهاندازی 3 دستگاه موتور اصلی و 2 دستگاه ژنراتور اصلی و نیز تعمیر و همراستاسازی سیستم تحرک شناور اشاره کرد.
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