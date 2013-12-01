به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه 30 جلدی «نمایش‌های آسان» عنوان اثری است از حسن دولت‌آبادی که به تازگی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است و در آن سعی شده آموزش تئاتر را برای سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان به صورتی ساختارمند ارائه شده و به کمک طرح برخی موضوعات جانبی در مورد هنر نمایش، به آموزش اصول مربوط به این هنر برای کودکان و نوجوانان بپردازد.

این مجموعه 30 جلدی که حاصل تلاش 11 ساله دولت‌آبادی به شمار می‌رود، سعی کرده با توجه به مقاطع تحصیلی مختلف مورد توجه در متن خود و در قالبی تفکیک شده با مخاطب روبرو شود که در نهایت نیز منجر به این شده که پنج جلد از 30 مجلد این مجموعه برای مقطع ابتدایی، 15 جلد برای مقطع راهنمایی و 10 جلد کتاب هم برای دوران دبیرستان اختصاص یابد.

این مجموعه 150 نمایشنامه در قالب 30 مجلد خود دارد که تعداد قابل توجهی از این نمایشنامه‌ها قابلیت اجرای عروسکی را نیز دارا هستند.

در این مجموعه و در کنار هر نمایشنامه، بخش‌های افزوده جانبی همچون «طرح پیشنهادی برای کارگردانی و بازیگری» و «تحلیل شخصیت‌ها» نیز به کار رفته است.

همچنین در کنار هر نمایشنامه بخشی با عنوان «گفتگوی پیش از اجرا» منتشر شده که به بررسی تم اثر اختصاص یافته است. در این قسمت در كنار توضیح تم، جملاتی از پیامبر گرامی اسلام (ص)، حضرت علی (ع) و چند شخصیت جهانی در ارتباط با تم ارائه شده تا آن مربی که اثر را کارگردانی کرده، بتواند به استناد توضیح مربوط به تم و به استناد جملات قصار ارایه شده، مفاهیم نهفته در اثر را توضیح دهد و با مخاطبان به گفتگو بنشیند.

این مجموعه 30 جلدی با شمارگان 2500 نسخه و با قیمت 450 هزار تومان برای یک دوره 30 جلدی منتشر شده است.