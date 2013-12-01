رالی قهرمانی ایران در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات تعداد 19 خودرو در سه کلاس 1400 سی سی – تا 1600 سی سی -تا 2000 سی سی در دو روز 11 تست سرعت را پشت سر گذاشتند از نکات بسیار مهم این رقابتها وجود تستهایی با مسافت 28 کیلومتر بود.

نتایج:

کلاس تا 1600 سی سی

1- اشکان مسگرها ، وحید رضا وحدتی از تیم ایران خودرو

2- محمد قلعه بانی ، علی مسعودی از تیم ایران خودرو

3- حسین مشهدی فر ، مسعود سجادی از تیم خراسان رضوی

کلاس 1400 سی سی

1- آرمان طاهر دوست ،پیمان فراز مند از تیم ایران خودرو

2- علی کلهر ، سید محمود واحدی از تیم سایپا

3- رضا شالچی ، کامران حاتم خانی از تیم ایران خودرو

کلاس تا 2000 سی سی

1- محسن نوبخت ، محمد نوبخت از تیم خراسان رضوی

2- محمد ابوترابیان ،حامد خباز آزاد

3- به دلیل اعتراض در رابطه با یکی از خودروهای مسابقه ،مقام سوم پس از بررسی و اعلام نظر ناظرین مسابقه اعلام خواهد شد.

به دلیل مشکلات پیش آمده و جهت حفظ سلامت ورزشکاران حین بازگشت از محل مسابقه و طولانی شدن مراسم اختتامیه مقرر شد تقدیر از قهرمانان و اهداء جوایز روز جمعه آینده و در حین مسابقه سرعت قهرمانی کشور در پیست اتومبیلرانی آزادی تهران صورت پذیرد .