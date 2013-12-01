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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۲

رالی قهرمانی ایران در شاهرود برگزار شد

رالی قهرمانی ایران در شاهرود برگزار شد

دومین دوره مسابقات رالی قهرمانی کشور سال 1392 در شاهرود برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات تعداد 19 خودرو در سه کلاس 1400 سی سی – تا 1600 سی سی -تا 2000 سی سی در دو روز 11 تست سرعت را پشت سر گذاشتند از نکات بسیار مهم این رقابتها وجود تستهایی با مسافت 28 کیلومتر بود.

نتایج:
کلاس تا 1600 سی سی
1- اشکان مسگرها ، وحید رضا وحدتی از تیم ایران خودرو
2- محمد قلعه بانی ، علی مسعودی از تیم ایران خودرو
3- حسین مشهدی فر ، مسعود سجادی از تیم خراسان رضوی
کلاس 1400 سی سی
1- آرمان طاهر دوست ،پیمان فراز مند از تیم ایران خودرو
2- علی کلهر ، سید محمود واحدی از تیم سایپا
3- رضا شالچی ، کامران حاتم خانی از تیم ایران خودرو
کلاس تا 2000 سی سی
1- محسن نوبخت ، محمد نوبخت از تیم خراسان رضوی
2- محمد ابوترابیان ،حامد خباز آزاد
3- به دلیل اعتراض در رابطه با یکی از خودروهای مسابقه ،مقام سوم پس از بررسی و اعلام نظر ناظرین مسابقه اعلام خواهد شد.

به دلیل مشکلات پیش آمده و جهت حفظ سلامت ورزشکاران حین بازگشت از محل مسابقه و طولانی شدن مراسم اختتامیه مقرر شد تقدیر از قهرمانان و اهداء جوایز روز جمعه آینده و در حین مسابقه سرعت قهرمانی کشور در پیست اتومبیلرانی آزادی تهران صورت پذیرد .

کد مطلب 2186234

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