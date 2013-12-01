نقشه راه تولید تهیه شود/ خرید 1100 میلیارد تومانی مازندرانیها از بورس کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور صبح یکشنبه در نشست بررسی مشکلات صنعت فولاد استان با اشاره به فضای اقتصادی جهانی‌ و سیر تحول بحران اقتصادی در کشور‌های مختلف گفت: اتفاقات خوب ولی‌ شکننده ای رخ می دهد و روزهای خوب را نوید می دهد.

محمد پور یکی‌ از اولویتهای اصلی‌ خود را توسعه صنایع فلزی اعلام کرد و افزود: توسعه صنایع فلزی یکی‌ از اولویتهای ۹گانه توسعه صنایع مازندران خواهد بود.

وی خواستار فعالیت تشکلی بیشتر انجمن شده و افزود: شما باید محور باشید و باید اینگونه جلسات را ملموس کرده زیرا یکی‌ از مشکلات ما در استان برگزاری جلساتی است که متولی ندارد.

محمد پور یکی‌ از دغدغه‌های خود را طرح‌های نیمه تمام اعلام و خواستار لابی برای صادرات شد و پیشنهاد داد کارگروهی با محوریت سازمان از سوی انجمن و نمایندگان تشکیل شود تا بتوانیم صادرات را محور قلمداد کنیم.

لزوم تهیه طرح توسعه صنایع فولادی

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت از تولید کنندگان فولاد خواست طرح جامعه توسعه صنایع فولادی در استان را داشته و کل زنجیره را ببینند، زیرا همه از یک خانواده هستیم.

وی یکی‌ دیگر از برنامه‌های خود را تهیه زمین برای واحد‌های تولیدی ذکر کرد و گفت: باید بتوانیم زمین مناسب و سهل و آسان در اختیار تولید کنندگان قرار دهیم.

محمد پور در مورد مطالبات تولید کنندگان گفت: ما به دو صورت می توانیم مطالبات خود را پیگیری کنیم، اول اینکه هرجا فضایی وجود داشته باشد شما در اولویت قرار گیرید و راهکار دوم هم اینکه حتما اگر شما از جایی‌ طلب دارید، بانکها طلب خود از شما را از آنها بگیرند.

محممدپور عمران مکانیزم قرارداد بانکها با تولید کنندگان را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: بانکها به صورت شفاف و خطرناک کار خود را انجام می دهند و طرح‌های توسعه و مشارکت مدنی می‌بندند و سود خود را می گیرند و به زیان شما توجهی‌ نمی کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: شما با پای لرزان وارد بازار می شوید و این ریسک‌ها، صنعت فولاد را دچار چالش می‌کند.

محمد پور از پیشنهاد خود برای مجمع نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: باید فاینانس تولید را به طور مشخص و برنامه داشته باشیم، بانکی‌ که همه ساز و کار آن ورود به حوزه‌های بازرگانی و خدمات است نمی‌تواند در زمینه تولید شریک مناسبی باشد، زیرا بانک نگاهش کوتاه مدت است، چون می‌خواهد که پول سریع برگردد.

خرید 1100 میلیارد تومانی مازندرانیها از بورس

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت از خرید هزار ۱۰۰ میلیارد تومانی مازندرانی‌ها از بورس کشور خبر داد و اضافه کرد: این رقم تا پایان سال به دو هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: تمام پولی‌ که ما نیاز داریم هزار میلیارد تومان است و پول بورس مشارکت واقعی‌ است یعنی‌ هر دو در سود و زیان شریک هستند.

محمد پور با اشاره به حجم بالای پول در استان بیان داشت: بهتر است به جای سرمایه گذاری بر روی بانکها به سراغ بورس برویم و آن را آزمایش کنیم تا اگر بشود از پولهای سرگردان مردم استفاده درست شود.

وی در پایان از ضربه هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اول به تولید سخن گفت و افزود: در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها بدترین ضربه‌ها به بخش تولید زده شد که خسارت جبران ناپذیری به این بخش وارد کرد.



حجت الاسلام علی اکبر ناصری نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع با اشاره به اینکه مازندران قطب کشاورزی بوده اظهار داشت: به بخش صنعت توجه جدی نشده و خوشبختانه طلسم منع استقرار صنایع در استان شکسته شده و از آیین نامه مشوق های 8گانه در برنامه چهارم برخوردار شد.

کم توجهی به صنعت در مازندران

ناصری با اعلام اینکه در برنامه پنجم این مسئله غفلت شد افزود: ما در بخش صنعت در برخورداری از تسهیلات ارزی و ريالی کمترین سهم را داشتیم.

وی مشکل سرمایه در گردش و کمبود اولیه را از دیگر مشکلات این بخش اعلام و افزود: باید برای حل آنها چاره ای اندیشید و افزود: بحث اقتصادی امروز جامعه را باید یک بحث سیاسی دانست چرا که دشمن دنبال فروپاشی نظام است و آنها پس از انرژی هسته ای بحث حقوق بشر و تروریسم را پیش می کشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان بیان داشت: ما نشست های خوبی داشته و پیگیر مطالبات صنعتگران ، کشاورزان و صنایع تبدیلی هستیم.