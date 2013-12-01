امیر سرخوش برابر حریفی از لهستان به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرخوش که دارنده چندین مقام بین المللی است در سومین دیدار خود در مسابقات اسنوکر آقایان، بانوان و پیشکسوتان قهرمانی جهان 2013 که در شهر داگاوپیلس کشور لتونی در جریان است، مقابل کاسپکر فیلیپیاک از لهستان قرار گرفت و با نتیجه 4 بر صفر و کسب برک 136 امتیازی این حریف را از پیش رو برداشت.

پیروزی پیشکسوتان اسنوکر ایران

محمد علی آبادی فراهانی و علی بصیری، دو نماینده کشورمان در رقابت های اسنوکر پیشکسوتان در شهر داگاوپیلس کشور لتونی در سومین روز از مسابقات مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. علی آبادی فراهانی مقابل پیتر برتنس از هلند به میدان رفت و موفق شد با نتیجه 3 بر 2 از سد وی بگذرد.

علی بصیری، دیگر نماینده کشورمان در گروه پیشکسوتان در دومین دیدار خود مقابل ابراهیم باقی از اتریش رفت و با نتیجه 3 بر 2 وی را مغلوب کرد. سهیل واحدی با تتسویا کوواتا از ژاپن دیدار داشت و با نتیجه1 بر 4 بازی را به این حریف واگذار کرد.

در گروه بانوان نیز ارمغان حسنی با وندی جانس از بلژیک به میدان رفت و در پایان با نتیجه 0 بر 3 بازی را به این حریف نیز واگذار کرد. الناز مطهر، عضو تیم ملی اسنوکر بانوان مقابل حریفی از کشور فرانسه به میدان رفت و در نهایت موفق شد با نتیجه 3 بر 2 وی را شکست دهد و پیروز میدان لقب بگیرد.