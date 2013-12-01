اصفهان مقام سوم مسابقات کشتی آزاد هنری دوگلان فرانسه را به دست آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصفهانی‌ها که پس از 30 سال غیبت در مسابقات بین‌المللی در خارج از مرزهای ایران در نیس فرانسه به مصاف 20 تیم از 18 کشور مختلف رفته بودند، در حضور نمایندگانی از کشورهای روسیه، آمریکا، گرجستان، صربستان و قرقیزستان سوم شدند.

تیم منتخب اصفهان که از تاریخ هشتم لغایت نهم آذر ماه سال جاری به عنوان نماینده ایران در مسابقات کشتی آزاد جام بین‌المللی هنری دوگلان فرانسه شرکت کرده بوده، با کسب یک مدال طلا در وزن 74 کیلوگرم، یک نقره در وزن 120 کیلو گرم، سه عنوان پنجمی و یک عنوان نهمی پس از فرانسه و گرجستان در جایگاه سوم رده بندی نهایی قرار گرفت .

اصفهانی‌ها با ترکیب خلیل اقرلو در وزن 55 کیلو گرم، احمدرضا حقیقت پرور در وزن 60 کیلو گرم ، ابراهیم غریب‌زاده در وزن 66 کیلو گرم،سیاوش گودرزی در وزن 74 کیلو گرم، محمدرضا چشمه سفیدی در وزن 84 کیلوگرم، محسن صالحی در وزن 96 کیلوگرم و احمدرضا عابدی در وزن 120 کیلو گرم موفق به شکست طلسم غیبت 30 ساله خود در اروپا شدند.

مسابقات هنری دوگلان فرانسه هر ساله به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره "هنری دو گلان" اسطوره کشتی این کشور در شهر نیس برگزار می شود.

حضور نمایندگانی از کشورهای روسیه، آمریکا، گرجستان، صربستان و قرقیزستان سطح این دوره از مسابقات را افزایش داده بود.