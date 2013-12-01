مسابقه اسلالوم قهرمانی ایران در تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مسابقه قهرمانی سولو (اسلالوم) در پیست اتومبیلرانی مجموعه آزادی برگزار شد. 76 نفر از 9 استان شامل تهران، یزد، مرکزی، البرز، آذربایجان غربی، کرمان، آذربایجان شرقی، قزوین و خوزستان در این رقابت ها شرکت کردند. برای این مسابقه 2 کلاس در نظر گرفته شده بود که به ترتیب در کلاس اختصاصی بانوان 18 شرکت کننده و در کلاس آقایان 58 شرکت کننده حضور داشتند.

مسابقه در 2 راند برگزار شد که در راند اول زمان تمامی 76 شرکت کننده ثبت شده و سپس 9 نفر برتر کلاس بانوان و 20 نفر برتر کلاس آقایان به راند دوم راه پیدا کردند. پس از پایان راند دوم و محاسبه خطاها نفرات برتر هر کلاس مشخص شد که به ترتیب زیر است:

کلاس بانوان

1- فرزانه اقبالی با خودرو شماره 13 از استان کرمان

2- بهار سعادت موسوی با خودرو شماره 2 از استان یزد

3- فائزه محبی با خودرو شماره 9 از استان تهران

کلاس آقایان

1- علی اکبر مقیمی با خودرو شماره 41 از استان تهران

2- شروین یگانه با خودرو شماره 51 از استان تهران

3- فرزاد شاهرخی با خودرو شماره 60 از استان خوزستان