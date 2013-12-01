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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۳

مسابقه اسلالوم قهرمانی ایران در تهران برگزار شد

مسابقه اسلالوم قهرمانی ایران در تهران برگزار شد

مسابقه اسلالوم قهرمانی ایران درپیست اتومبیلرانی آزادی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دومین مسابقه قهرمانی سولو (اسلالوم) در پیست اتومبیلرانی مجموعه آزادی برگزار شد. 76 نفر از 9 استان شامل تهران، یزد، مرکزی، البرز، آذربایجان غربی، کرمان، آذربایجان شرقی، قزوین و خوزستان در این رقابت ها شرکت کردند. برای این مسابقه 2 کلاس در نظر گرفته شده بود که به ترتیب در کلاس اختصاصی بانوان 18 شرکت کننده و در کلاس آقایان 58 شرکت کننده حضور داشتند.

مسابقه در 2 راند برگزار شد که در راند اول زمان تمامی 76 شرکت کننده ثبت شده و سپس 9 نفر برتر کلاس بانوان و 20 نفر برتر کلاس آقایان به راند دوم راه پیدا کردند. پس از پایان راند دوم و محاسبه خطاها نفرات برتر هر کلاس مشخص شد که به ترتیب زیر است:

کلاس بانوان
1- فرزانه اقبالی با خودرو شماره 13 از استان کرمان
2- بهار سعادت موسوی با خودرو شماره 2 از استان یزد
3- فائزه محبی با خودرو شماره 9 از استان تهران

کلاس آقایان
1- علی اکبر مقیمی با خودرو شماره 41 از استان تهران
2- شروین یگانه با خودرو شماره 51 از استان تهران
3- فرزاد شاهرخی با خودرو شماره 60 از استان خوزستان

کد مطلب 2186242

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