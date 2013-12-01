قضاوت فینال جهانی اسنوکر اتفاق بزرگی است/ از نظر دانش چیزی کم نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فیض الهی قضاوت داوران ایرانی در رویدادهای بین المللی را نشانه رشد این بخش از ورزش بیلیارد عنوان کرد و افزود: «واقعیت این است که هر کسی این فرصت را پیدا نمی کند که بتواند در این رویدادها به عنوان داور در مراحل مختلف به خصوص داور فینال حضور پیدا کند.»

وی در ادامه در خصوص قضاوت فینال رقابتهای جهانی اسنوکر در کشور ایرلند اظهار داشت: «از من برای حضور در این مسابقات رسما دعوت شده بود و بسیار خوشحالم که توانستم رویدادی را قضاوت کنم که مدعیانش از کشورهای مثل انگلیس و اسکاتلند و ... بودند.»

داور بین المللی اسنوکر کشورمان همچنین افزود: «برای اینکه کسی بتواند در این سطح از رویدادها به قضاوت بپردازد باید از سوی مسئولان فدراسیون جهانی و کمیته تخصصی به تایید برسد. در واقع یک داور باید در بخش های مختلف صلاحیت خود را به اثبات برساند.»

وی با ابراز خوشحالی از اینکه توانسته به عنوان یک ایرانی قضاوت فینال رویداد بزرگی مانند مسابقات جهانی اسنوکر را برعهده بگیرد، گفت: «تمامی داوران ما شایستگی قضاوت رقابتهای مهم را دارند و به لحاظ فنی و علمی هیچ چیزی کمتر از سایر داورهایی که مدعی این رشته هستند ندارند، اما برای اینکه بتوانیم جایگاه خود را در جهان در حوزه داوری حفظ کنیم، باید در بخش های مختلف از جمله زبان انگلیسی تقویت شویم.»

وی در ادامه با مهم خواندن حفظ جایگاه های بین المللی تصریح کرد: «این امر باید در بخش های مهم مورد توجه قرار بگیرد، از جمله رایزنی برای کسب کرسی های بین المللی در بخش داوری.»

وی توضیح داد: «ما باید شرایطی را ابجاد کنیم تا ورزشکاران، مربیان، داوران و نخبگان این رشته بتوانند صاحب کرسی بین المللی تخصصی شوند. این مساله قطعا کمک شایانی به رشد تعاملات این ورزش در کشور خواهد داشت.»

وی همچنین در خصوص داوران بانوی کشورمان گفت: «آنهاهم به لحاظ دانش علمی و فنی چیزی کم ندارند، اما باید در فضاهای مناسب جهت قضاوت قرار بگیرند تا بتوانند باتجربه بیشتر و اعتماد به نفس بالاتر رقابت های برون مرزی را قضاوت کنند.»

علی فیض اللهی هم اکنون در مسابقات جهانی لتونی در حال قضاوت رقابت های مهمی است.