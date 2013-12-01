مانور زلزله در 2400 مدرسه همدان برگزار شد/شمال و جنوب همدان روی گسل زلزله

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسني محتشم پيش از ظهر يك شنبه در مانور برگزاري زلزله در دبيرستان قدس همدان اظهار داشت: امروز همزمان با سراسر كشور مانور زلزله در دو هزار و 400 مدرسه استان همدان در مقاطع تحصيلي ابتدايي و اول و دوم متوسطه برگزار مي شود.

وي با بيان اينكه در اين مانور ميزان آمادگي دانش آموزان و مدارس براي حوادث غير مترقبه مانند زلزله سنجيده مي شود، بيان داشت: در يك مدرسه از هر منطقه و ناحيه شهرستان همدان، مانور زلزله به طور نمادين با حضور مسئولين آن شهرستان برگزار شد.

حسني محتشم ادامه داد: در اين مانور دانش آموزان با خروج اضطراري و پناه گيري، پدافند غير عامل و همه اصول مقابله با حوادث غير مترقبه در مواقع زلزله آشنا شده و آمادگي كامل پيدا مي كنند.

وي با اشاره به اينكه براي انجام مانور زلزله در مدارس، آموزش های لازم به مديران مدارس داده شده است، ابراز داشت: اين آموزش ها شامل آموزش هاي مقدماتي و شش ساعت آموزش تخصصي بوده كه براي هر يك از مديران گواهينامه ضمن خدمت صادر شده و این افراد با آخرين يافته هاي علمي در مورد آمادگي در مقابل زلزله آشنا شده اند.

مدير كل آموزش و پرورش استان همدان در مورد استاندارد بودن مدارس استان همدان در برابر حوادثي مانند زلزله، اظهار داشت: آن چه در هشت سال گذشته مشهود است اینكه برخي از مدارس استان نوسازي شده و اكثر مدارس استان همدان از اعتبار چهار ميليارد توماني استفاده کرده و مدارس نوسازي شده و از استحكام كافي برخوردار شدند.

حسني محتشم با اشاره به اينكه بناهاي جديد فضا هاي آموزشي از استحكام كافي در مقابله با زلزله برخوردار هستند، بيان داشت: استان همدان در چهار سال گذشته در بحث آمادگي و مانور زلزله در كشور مقام نخست را كسب كرده است.

مانور زلزله باعث آشنايي دانش آموزان با حوادث غير مترقبه است

مدير عامل جمعيت هلال احمر استان همدان نيز در مراسم برگزاري مانور زلزله در همدان ابراز داشت: مانور زلزله با هدف آشنايي با حوادث غير مترقبه و طبيعي و آمادگي دانش آموزان در برخورد با اين حوادث و چگونگي پناه گيري و مقابله آنها با زلزله برگزار مي شود.

حميد ره انجام با بيان اينكه امسال پانزدهمين سال انجام مانور زلزله در مدارس است، اظهار داشت: مانور زلزله امسال با مشاركت 12 ميليون دانش آموز در حال برگزاري بوده كه تاثير زيادي در آشنايي دانش آموزان مدارس با نحوه برخورد با زلزله دارد.

وي با بيان اينكه مانور برگزار شده در مدرسه قدس همدان از نظر كارشناسي از سال گذشته بهتر انجام شد7، عنوان داشت: كشور ايران كشوري حادثه خيز بوده و هميشه بايد براي مقابله با زلزله در كشور آماده باشيم و مدارس بهترين مكان براي شروع و سنجش اين آمادگي هستند.

ره انجام با اشاره به اينكه از يك هفته قبل دانش آموزان براي انجام مانور زلزله اموزش ديدند، ابراز داشت: با توجه به آموزش هاي داده شده به دانش آموزان در برگزاري مانور بسيار خوب عمل كردند و از طرفي شمال و جنوب استان همدان زير گسل زلزله قرار داشته و اين آموزش ها و مانور ها بايد بيش از پيش برگزار شود.

مدير عامل جمعيت هلال احمر استان همدان با اشاره به اينكه شهرستان هاي شمال و جنوب استان همدان از جمله نهاوند و رزن در این زمینه به عنوان معين و پايلوت انتخاب شدند، ابراز داشت: تا كنون چندين مانور بزرگ زلزله در اين شهرستان ها انجام شده و همه شهرستان به نوعي در مانور زلزله شركت كردند تا براي مقابله با زلزله آماده باشند.

حميد ره انجام گفت: با توجه به نوسازي مدارس استان، بحث ايمن سازي و استاندارد سازي آنها در برابر زلزله نيز انجام شده و در كنار آموزش هاي هلال احمر نوسازي و مقاوم سازي مدارس استان دلگرم كننده است.

رئيس سازمان دانش آموزي استان همدان و دبير مانور زلزله در همدان نیز در اين مراسم گفت: برگزاري مانور زلزله در مدارس در واقع ارائه راهكار مناسب براي آشنايي و آگاهي دانش آموزان در برخورد با زلزله و حوادث غير مترقبه است.

دانش آموزان آگاهي خود را به والدين منتقل مي كنند

يونس كرمي با بيان اينكه دانش آموزان در برگزاري مانور زلزله با شبيه سازي آن در مدارس آشنا مي شوند، ابراز داشت: اين كار براي بالا بردن سطح آگاهي دانش آموزان در برخورد با زلزله و آمادگي آنها در موقعيت واقعي در مدارس استان همدان در حال اجرا است.

وي با اشاره به اينكه هدف ديگر در برگزاري مانور زلزله در مدارس انتقال اين آگاهي و دانش از سوي دانش آموزان به والدين خود است، بيان داشت: در سال هاي گذشته مانور زلزله به طور گسترده تري انجام شد اما امسال فقط مراحل اصلي يعني پناه گيري و استقرار در مكان هاي امن برگزار شده است.

كرمي در مورد مقاوم بودن مدارس استان همدان در برابر زلزله گفت: با توجه نوسازي هاي انجام شده در مدارس استان همدان مي توان گفت كه 70 درصد مدارس استان همدان در مقابله زلزله مقاوم سازي شده اند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان همدان نيز در اين مراسم افزود: ايران كشوري زلزله خيز بوده و بر روي گسلي از از زلزله قرار دارد و زلزله هاي اتفاق افتاده در كشور تاکیدی براي لزوم آمادگي براي مقابله با زلزله است.

حسين اشرفي با بيان اينكه زلزله با عث از بين رفتن امنيت اجتماعي، برهم زدن رونق اقتصادي و خيلي از مسائل و مشكلات در جامعه مي شود، اظهار داشت: امروز همزمان با سراسر كشور مانور زلزله در مدارس استان همدان برگزار شد كه 500 نفر از دانش اموزان مدرسه قدس همدان به طور نمادين اين مانور را در حضور مسئولين استاني برگزار كردند.

وي با اشاره به اينكه همه مردم بايد در برابر زلزله آمادگي كامل و لازم را داشته باشند، بيان داشت: استان همدان نيز يكي از نقاط زلزله خيز بوده و آموزش و آگاهي دانش آموزان آن ضروري و مهم است.