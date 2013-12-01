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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۲

جانباز اعلام کرد:

سهم 11 درصدي هرمزگان از خط محرم تامين مي شود

سهم 11 درصدي هرمزگان از خط محرم تامين مي شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آبفای کشور گفت: با مديريت و نظارت وزارت نيرو در طول خط انتقال محرم در استانهاي خوزستان و بوشهر، سهم 11 درصدي هرمزگان از اين خط تامين خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا جانباز پیش ازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: با اتخاذ اين تصميم در آخرين جلسه هيات مديره شركت آبرساني خليج فارس كه به ميزباني هرمزگان برگزار شد، توزيع آب خط محرم در پنج استان كهكيلويه و بويراحمر، خوزستان، فارس، بوشهر و هرمزگان طبق تخصيص وزارت نيرو انجام خواهد شد و هر يك از استانها سهم تخصيص يافته خود را دريافت مي كنند.

جانباز در ادامه با اشاره به ضرورت احداث آبشيرين كن در شهرهاي ساحلي، افزود: در مناطقي كه امكان استفاده از پتانسيل شيرين سازي آب دريا را ندارند ، سهم بهره مندي مناسب براي آنها از خط انتقال محرم در نظر گرفته مي شود.

به گفته اين مقام مسئول؛ به لحاظ پدافند غيرعامل ضروري است با احداث آبشيرين كن در شهر هاي ساحلي، در مواقع بحراني امكان تامين آب شهرهاي فاقد اين پتانسيل را در صورت آسيب به تاسيسات آبرساني آنها داشته باشيم. 

سهم هرمزگان از خط محرم 11 درصد است اما در حال حاضر ميزان بهره مندي آن از اين خط به دليل عدم بهره برداري كامل از ظرفيت اين خط حدود هشت درصد است.

 

 

کد مطلب 2186249

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