آینده راهیان کرمانشاه امیدوارکننده است

ادموند یونانپوریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار روز گذشته تیم های راهیان کرمانشاه و البدر بندر کنگ اشاره کرد و گفت: در این مسابقه یکی از بهترین بازی هایمان را برگزار کردیم و در طول 90 دقیقه کاملا از حریف خود سرتر بودیم.

وی افزود: در این دیدار تیم راهیان از همان ابتدای مسابقه به دنبال گلزنی بود و موقعیت های خوبی را نیز در همان دقایق ابتدایی روی دروازه حریف خلق کرد چرا که بازیکنان برای پیروزی در آن مسابقه هم قسم شده بودند.

یونانپوریان خاطرنشان کرد: پس از باخت هفته قبل مقابل مس رفسنجان بازیکنان از لحاظ روحی دچار افت شده بودند که سعی کردیم با تمرینات بانشاطی که برای آنان درنظر می گیریم روحیه از دست رفته را بازگردانیم که خوشبختانه همین گونه هم شد و بازیکنان بازی خوبی از خود نشان دادند.

وی یادآور شد: نیاز مبرمی به سه امتیاز این مسابقه داشتیم که خوشبختانه به آن هم دست یافتیم تا با روحیه ای مضاعف به ادامه مسابقات فکر کنیم.

سرمربی راهیان کرمانشاه همچنین به دیدار عقب افتاده این تیم برابر ابومسلم اشاره کرد و گفت: پیروزی در این مسابقه نیز برای ما بسیار حائز اهمیت است چرا که اگر می خواهیم به مکان های بالایی جدول نظ رداشته باشیم هیچ راهی جز پیروزی در این مسابقه نداریم.

یونانپوریان در پایان از حمایت مدیریت باشگاه از کادر فنی و بازیکنان راهیان قدردانی و ابراز امیدواری کرد با کسب نتایج مناسب در دیدارهای آینده پاسخ حمایت و اعتماد آن ها را داده باشیم.