مسابقه موتور کراس چند جانبه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه قهرمانی موتورکراس چند جانبه سرزمین ایرانیان با حضور 8 تیم از استان های همدان آذربایجانشرقی، لرستان، تهران، اصفهان، سمنان، البرز و استان مرکزی برگزار شد. در این مسابقات که از سطح کیفی بالایی برخوردار بود بسیاری از قهرمانان ملی کشور حضورداشتند.

در کلاس پیشکسوتان 11 نفر ،در کلاس 125 سی سی و 250 سی سی مجموعاً 29 نفر شرکت داشتند که نفرات برتر کلاسهای مختلف به شرح زیر است:

در کلاس پیشکسوتان؛

1- فرهاد عبداله زاده ازتهران

2- محمود رضا جدیدی از مرکزی

3 محمد کاووسی از لرستان

در کلاس 250 سی سی؛

1- علی یوسفی ازهمدان

2- مجتبی کریم زاده از اصفهان

3- محمد رضا آریانی از آذربایجانشرقی

در کلاس 125 سی سی؛

1- سعید خدابنده لو ازتهران

2- رضا نادری از تهران

3- سید مجتبی رضا توفیقی از لرستان