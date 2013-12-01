مسابقه موتور کراس چند جانبه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه قهرمانی موتورکراس چند جانبه سرزمین ایرانیان با حضور 8 تیم از استان های همدان آذربایجانشرقی، لرستان، تهران، اصفهان، سمنان، البرز و استان مرکزی برگزار شد. در این مسابقات که از سطح کیفی بالایی برخوردار بود بسیاری از قهرمانان ملی کشور حضورداشتند.
در کلاس پیشکسوتان 11 نفر ،در کلاس 125 سی سی و 250 سی سی مجموعاً 29 نفر شرکت داشتند که نفرات برتر کلاسهای مختلف به شرح زیر است:
در کلاس پیشکسوتان؛
1- فرهاد عبداله زاده ازتهران
2- محمود رضا جدیدی از مرکزی
3 محمد کاووسی از لرستان
در کلاس 250 سی سی؛
1- علی یوسفی ازهمدان
2- مجتبی کریم زاده از اصفهان
3- محمد رضا آریانی از آذربایجانشرقی
در کلاس 125 سی سی؛
1- سعید خدابنده لو ازتهران
2- رضا نادری از تهران
3- سید مجتبی رضا توفیقی از لرستان
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