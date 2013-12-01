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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۵

مسابقه موتور کراس چند جانبه برگزار شد

مسابقه موتور کراس چند جانبه برگزار شد

مسابقه موتور کراس چند جانبه سرزمین ایرانیان در کلاس های مختلف با حضور تیم هایی از استان های مختلف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه قهرمانی موتورکراس چند جانبه سرزمین ایرانیان با حضور 8 تیم از استان های همدان آذربایجانشرقی، لرستان، تهران، اصفهان، سمنان، البرز و استان مرکزی برگزار شد. در این مسابقات که از سطح کیفی بالایی برخوردار بود بسیاری از قهرمانان ملی کشور حضورداشتند.

در کلاس پیشکسوتان 11 نفر ،در کلاس 125 سی سی و 250 سی سی مجموعاً 29 نفر شرکت داشتند که نفرات برتر کلاسهای مختلف به شرح زیر است:
در کلاس پیشکسوتان؛
1- فرهاد عبداله زاده ازتهران
2- محمود رضا جدیدی از مرکزی
3 محمد کاووسی از لرستان

در کلاس 250 سی سی؛
1- علی یوسفی ازهمدان
2- مجتبی کریم زاده از اصفهان
3- محمد رضا آریانی از آذربایجانشرقی

در کلاس 125 سی سی؛
1- سعید خدابنده لو ازتهران
2- رضا نادری از تهران
3- سید مجتبی رضا توفیقی از لرستان

کد مطلب 2186254

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