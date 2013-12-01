شناگران ساوجبلاغی موفق به کسب 7 مدال طلا شدند/ تیم دژابال ساوجبلاغ قهرمان البرز شد

اسفندیار عقبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مسابقات شنای دختران استان البرز با حضور 170 شناگر از شهرستانها و توابع مختلف استان البرز در استخر آزادگان کرج برگزار شد که20 نفر از شهرستان ساوجبلاغ در این مسابقات شرکت داشتند .

وی در ادامه اظهار داشت: سرپرست برگزاری این دوره از مسابقات، آتنا آذر گشب از ساوجبلاغ و همچنین پریا وطنچی و مریم میر هاشمی به عنوان داوران در این دوره از مسابقات از شهرستان ساوجبلاغ حضور داشتند .

عقبایی تاکید کرد: مدال آوران ساوجبلاغی در بخش ورزش شنا، دینا سیف زمانی در 25 متر آزاد مدال طلا – در 25 متر کرال پشت مدال طلا، رومینا میرزایی در 50 متر کرال پشت مدال طلا - در50 متر قورباغه مدال طلا، سپیده امانی در 25 متر آزاد مدال نقره – در50 متر قورباغه مدال طلا، مریم ناصرزارع در 25 متر آزاد مدال طلا – در50 متر قورباغه مدال طلا، تینا حسینی در 50 متر کرال پشت مدال طلا، ملینا توده خرمن در 50 متر قورباغه مدال نقره، غزل ناصر دهقان در100 متر قورباغه مدال نقره، مریم آزادی در 100 متر کرال پشت مدال نقره هستند.

عقبایی در ادامه با اشاره به برگزاری مسابقات دژابال گفت: این مسابقات در بین تیم های حاضر از شهرستان ها و توابع مختلف استان البرز در بخش بانوان برگزار شد که 3 تیم در رده های سنی جوانان و بزرگسالان به مربیگری ماندانا حبیبی و سرپرستی زهرا افشار از ساوجبلاغ در این مسابقات شرکت نمودند و یک تیم از ساوجبلاغ موفق شد تمامی رقبای خود را پشت سر گذاشته و مغلوب سازد و بر سکوی قهرمانی اولین دور مسابقات دژبال بایستد.

وی افزود: تیم های دوم و سوم نیز از شهرستان کرج بودند.

رییس اداره ورزش شهرستان ساوجبلاغ در پایان گفت: مرجان خدابنده لو – زیبا شارعی – فرشته سلیمانی – فرحناز ابراهیمی – سیما شرفی و منیژه حقیقت جو بازیکنان تیم قهرمان ساوجبلاغ بودند و که فرحناز ابراهیمی از ساوجبلاغ به عنوان یکی از برترین های این دوره از مسابقات راهی اردوی انتخابی استان البرز خواهد شد.