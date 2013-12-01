جزئیات طرح مسکن اجتماعی دولت یازدهم اعلام شد/ رفع تصرف 194 میلیون متر از اراضی دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان در نشست خبری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص رفع تصرف از پروژه های زمین خواری اظهار داشت: از 215 میلیون متر مربع اراضی دولتی که تصرف شده بود، تاکنون 194 میلیون متر مربع رفع تصرف شده است.

وی با اشاره به ساخت مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر گفت: یک میلیون و 245 هزار و 721 واحد از مجموع دو میلیون و 150 هزار هکتار واحد مسکونی در شهرهای بالای 25 هزار نفر دستور کار ما بوده است که از این تعداد 351 هزار واحد خود مالک بودند و مابقی واحدها در دو بخش تعاونی و قراردادهای سه جانبه در حال اجرا است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به افتتاح 729 هزار واحد در این شهرها اظهار داشت: 624 هزار واحد از این تعداد به طور قطعی واگذار شده است و 104 هزار هم آماده افتتاح است. وی در خصوص افزایش میزان تسهیلات مسکن مهر گفت: در حال حاضر تسهیلات مسکن مهر 25 میلیون تومان است و ما به دلیل تورم موجود در کشور پیشنهاد افزایش آن را به 30 میلیون تومان داده ایم و در حال حاضر مشغول رایزنی با بانک مرکزی هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص مسکن ارزان قیمت و مسکن اجتماعی گفت: 30 درصد از اقتصاد کشور در حوزه مسکن و ساختمان است و دولت تاکنون برنامه ای در این خصوص نداشته است.

پژمان با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در حال آماده سازی طرح جامع در بخش مسکن است، گفت: در سال 83 و 84 یک طرح نهایی شد اما به اعتقاد ما ابعاد و اندازه آن کامل و فراگیر نبود و مسائل مسکن روستایی و بافت فرسوده در آن در نظر گرفته نشده بود.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه حدود 30 درصد جامعه ما در دهک های بالای جامعه هستند، افزود: حدود 20 تا 25 درصد از مردم در دهک های یک و دو و بخشی از دهک سه هستند و حدود 50 درصد هم در میانه قرار دارند

وی تصریح کرد: ما برای دهک های بالا ضرورتی برای تامین مسکن نداریم، اما می توانیم شرایطی را برای کیفی سازی و تولید واحدها با شرایط تسهیلاتی با سود بانکی فراهم کنیم. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برای دهک های متوسط جامعه که ناتوان در تامین مسکن نیستند بلکه نیاز به کمک دارند هم برنامه ای خواهیم داشت.

پژمان تصریح کرد: برای این خانوارها تسهیلات در حد وسع آنها با سود معقول پرداخت می شود و با سیاست تولید انبوه مسکن نیازهای آنها در نظر گرفته خواهد شد. رئیس سازمان زمین و مسکن با اشاره به تامین نیاز دهک های پایین جامعه گفت: برای اینها دولت زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت و سایر خدمات را در نظر خواهد گرفت که تفاوت های عمده ای با مسکن مهر دارد.

وی تصریح کرد: در طرح مسکن اجتماعی متوسط واحد مسکونی 50 متر است و برای خانوارهایی که فرزند دارند به 70 متر می رسد، اما الان واحدهای مسکن مهر 90 متر مربع وسعت دارند. معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: در مسکن مهر بجز وام مابقی هزینه ها را متقاضیان می دهند اما در مسکن اجتماعی این طور نیست، بلکه واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت گذاری شود و حداکثر با 40 درصد از سهم درآمد آنها امکان سکونت پیدا کنند.

پژمان با بیان اینکه ملکی بودن واحدها باعث فروش آنها می شود، گفت: ما این واحدها را به صورت اجاره در اختیار متقاضیان قرار می دهیم، در حال حاضر هم مشغول بررسی تعداد و پراکندگی متقاضیان هستیم تا در یک برنامه پنج ساله سیاستگذاری ها را مشخص کنیم. البته تعداد واحدها و واگذاری آنها از سال 93 شروع می شود.