محدودیت اینترنت در خوابگاههای دانشگاه تهران

دکتر موسی عنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رفع مشکل دسترسی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه تهران به اینترنت گفت: در گذشته در بحث اینترنت با دو مشکل مواجه بودیم اول اینکه برخی خوابگاه‌های سطح شهر به دلیل تأمین اینترنت با آنتن رادیویی احتمال کند شدن یا قطع اینترنت را بیشتر می کرد.

وی ادامه داد: اینترنت خوابگاه های سطح شهر که با مشکل مواجه بودند احیا شد و در حال حاضر اینترنت این ساختمان های خوابگاهی برقرار شده است.

مدیرکل کوی دانشگاه تهران تصریح کرد: دانشجویان اکنون اگر هم انتقادی از اینترنت داشته باشند به علت کندی آن است که برای آن هم برنامه هایی در دست اجرا داریم البته بخشی از کند بودن اینترنت لزوما به دانشگاه باز نمی گردد.

وی افزود: در کوی دانشگاه تهران نیز در دو پردیس بزرگ آقایان و خانم‌ها مشکل موجود قطع یک روز یا دو روز اینترنت برخی از ساختمان ها و برخی مواقع هم کندی سرعت است.

عنبری گفت: برهمین اساس با مرکز انفورماتیک دانشگاه و حوزه های متخصص بیرون از دانشگاه در این زمینه جلسه داشتیم و با مشارکت دانشجویان فنی دانشگاه که در این حوزه توان و تخصص داشتند مشکلات این ساختمان‌ها شناسایی و رفع شد و حدود 15 روز است که هیچ گزارشی مبنی برمشکلات اینترنتی گزارش نشده است.

وی ادامه داد: یک دکل رایتل از قبل در کوی نصب شده بود که در سیستم دانشگاه مشکل ایجاد می کرد که با شرکت مربوطه صحبت کردیم و دکل برداشته شد.

عنبری افزود: در سطح شهر هم حدود 12 خوابگاه داریم که سه الی 4 خوابگاه با مشکل اینترنت مواجه بودند که اکنون همه دسترسی به اینترنت دارند و برخی از ساختمان ها نیاز به تعویض تجهیزات دارند که این کار نیز درحال انجام گرفتن است.

وی ادامه داد: اکنون حتی ساختمان های متاهلان دانشگاه نیز به اینترنت دسترسی دارند.

وی یادآورشد: مرکز انفورماتیک دانشگاه قصد دارد سیستمی پیاده کند که برای هر دانشجو حد و مرزی برای استفاده از اینترنت مشخص کند تا به ضرر دانشجوی دیگر نباشد.

عنبری افزود: یک دانشجو زیاد دانلود می کند و باعث می شود سرعت اینترنت برای دانشجوی دیگر کاهش یابد که این مساله باعث شده حد عادلانه ای برای استفاده از اینترنت مشخص شود که مشکل کندی و پهنای باند حل می شود.