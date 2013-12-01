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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۸

مدیرمسئول یک روزنامه سرپرست خبرگزاری آنا شد

مدیرمسئول یک روزنامه سرپرست خبرگزاری آنا شد

نرگس رجایی به عنوان سرپرست خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس رجایی با حکم حجت‌الاسلام والمسلمین سید طه هاشمی، جانشین رئیس شورای عالی ارتباطات و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، به عنوان سرپرست خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) منصوب شد.

رجایی پیش از این سمت صاحب امتیازی و مدیرمسئولی روزنامه سراسری راه مردم و همچنین عضویت در شورای طرح و برنامه روزنامه جام جم را بر عهده داشت.

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) بیش از یک سال پیش از هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها، مجوز فعالیت گرفته بود و تا پیش از این هم رضا همدانچی به عنوان مدیرعامل این خبرگزاری فعالیت می‌کرد.

کد مطلب 2186275

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