مدیرمسئول یک روزنامه سرپرست خبرگزاری آنا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس رجایی با حکم حجت‌الاسلام والمسلمین سید طه هاشمی، جانشین رئیس شورای عالی ارتباطات و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، به عنوان سرپرست خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) منصوب شد.

رجایی پیش از این سمت صاحب امتیازی و مدیرمسئولی روزنامه سراسری راه مردم و همچنین عضویت در شورای طرح و برنامه روزنامه جام جم را بر عهده داشت.

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) بیش از یک سال پیش از هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها، مجوز فعالیت گرفته بود و تا پیش از این هم رضا همدانچی به عنوان مدیرعامل این خبرگزاری فعالیت می‌کرد.