سمیه علیپور، طراح و مدیر اجرایی کارگاه تخصصی آموزش تصویرگری «اسطوره از خوانش متن تا اجرا» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کارگاه که با حضور محسن حسن‌پور برگزار می‌شود، به همت باشگاه تجسمی تهران برپا خواهد شد. در حال حاضر مشغول ثبت نام از علاقه‌مندان شرکت در این کارگاه هستیم و مهلت ثبت نام در کارگاه تا روز شانزدهم آذرماه خواهد بود.

وی افزود: طریقه برگزاری کار به این صورت است که یک داستان اسطوره‌ای مبنای کار قرار گرفته و شرکت‌کنندگان به تصویرگری آن خواهند پرداخت. بعد از برگزاری کارگاه، نمایشگاهی از آثار شکل‌گرفته در آن برپا خواهد شد و آثاری که به این نمایشگاه راه پیدا کنند، در کاتالوگی به همراه آثار شکل‌گرفته در دیگر کارگاه‌های امسال باشگاه تجسمی تهران چاپ خواهند شد. این کارگاه، سومین کارگاه تصویرگری است که در سال جاری برگزار می‌شود و بنا داریم طی امسال، چهار کارگاه برپا کنیم که کارگاه چهارم زمستان برگزار خواهد شد. در نهایت آثار این چهار کارگاه در قالب یک کاتالوگ یا در واقع یک کتابچه چاپ خواهند شد.

علیپور ادامه داد: زمان برگزاری این کارگاه روزهای 27 و 28 آذر خواهد بود و ساعت برگزاری هم از 10 تا 18 خواهد بود و هر متقاضی هم برای شرکت در کارگاه، باید 5 اثر تصویرگری شده خود را به همراه رزومه کاملش برای ما ارسال کند. شرکت‌کنندگان در نهایت گواهی شرکت در این کارگاه را دریافت خواهند کرد.

این تصویرگر در پایان گفت: جلسات این کارگاه در فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، زیر پل سیدخندان، خیابان جلفا برگزار می‌شود.