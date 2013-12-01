به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم مجتبايي در حاشيه حضور در محله گذرخان قم و بازدید از چندين مسافرخانه و مراکز اقامتي در این منطقه اظهار داشت: در پي دريافت گزارشات مردمي مبني بر فعاليت غيرقانوني برخي از افراد در محله گذرخان، عمليات پاکسازي اين محل از معضلات اجتماعي در دستور کار پليس هاي تخصصي اعم از آگاهي، اطلاعات و امنيت عمومي،‌ راهنمايي و رانندگي،‌ يگان امداد و يگان ويژه فرماندهي انتظامي استان قم قرار گرفت.

به گفته وي تجمع دلارفروشان غير مجاز، فعاليت غير از چهارچوب قانوني برخي از مسافرخانه‌ها و اماکن اقامتي، مغازه‌هاي غير مجاز و توقف خودروهاي مسافربري در اطراف اين محل به ويژه در ابتداي خيابان‌هاي ارم و انقلاب از جمله گزارشات و شکايات مردمي بوده است.

فرمانده انتظامي استان با تاکيد بر استمرار طرح پاکسازي گفت: همراهي مردم با پليس، لازمه برخورد با ناامني و ناهنجاري‌هاي اجتماعي است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه شهر مقدس قم به دليل مهاجر پذيري، فرهنگ‌هاي مختلف را دارا است ضمن تقدير از تعامل خوب دستگاه‌هاي قضايي استان به ويژه دادستان استان افزود: خوشبختانه جرائم مهم در قم کاهش قابل توجهي يافته ولي جرائم خرد که معمولاً توسط افراد معتاد انجام مي‌شود در قم افزايش داشته است، با برنامه ريزي که انجام داده ايم انشاءالله جرائم خرد نيز در قم کاهش مي يابد.

سردار مجتبایی در پايان از شهروندان خواست، درصورت مشاهده و برخورد با هرگونه بي نظمي و اخلال در نظم عمومي توسط افراد متخلف و قانون شكن ، در اسرع وقت از طريق تلفن 110 و يا سامانه پيام کوتاه 110 ، به پليس اطلاع تا نسبت به شناسايي جرم و دستگيري مجرمان اقدام شود.

کشف محموله بزرگ قاچاق به ارزش 110 میلیون تومان در قم

جانشين فرماندهي انتظامي استان قم از کشف محموله بزرگ قاچاق به ارزشي بالغ بر يک ميليارد و یکصد ميليون ريال در استان قم خبر داد.

سرهنگ حميدرضا اسدي گفت: ماموران آگاهي استان در راستاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز حين کنترل خودروهاي عبوري در محور "سلفچگان – ساوه" به يک دستگاه خودرو نفتکش مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: پس از توقف خودرو، راننده در مورد کالاي بارگيري شده اظهار مي‌دارد که خودرو خالي و به علت نقص فني به سمت استان تهران تغيير مسير داده‌ام.

جانشين فرماندهي انتظامي استان افزود: ماموران سپس به بازرسي از خودرو و تانکر پرداخته و متوجه جاساز بسيار پيچيده در قسمت تانکر شدند، راننده که در ابتدا منکر وجود جاساز در قسمت تانکر خودرو بود با برداشتن دريچه تانکر به ناچار لب به اعتراف گشود و اعلام کرد اقدام به جاسازي انواع مواد غذايي کرده است.

اسدي گفت: پس از انتقال خودرو به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بازرسي از آن پنج هزار و 520 عدد قوطي نوشابه انرژي زا، 20 هزار و 880 عدد صابون، 150 هزار حلقه دي وي دي خام، پنج هزار و 600 عدد چاي، يک هزار و 795 قوطي کنسرو، يک هزار و 430 عدد اسباب بازي و ... به ارزشي بالغ بر يک ميليارد و صد ميليون ريال کشف که در نهايت پرونده اي در اين رابطه تشکيل و به اداره گمرک ارسال شد.

دستگيري کيف قاپ حرفه اي در قم

رئيس پليس آگاهي استان قم از دستگيري يک نفر کيف قاپ حرفه‌اي در استان خبرداد و گفت: سارق با شناسايي طعمه‌هاي خود در سطح شهر، در فرصتي مناسب اموال آنها را به سرقت مي‌برد.

سرهنگ مهدي قدمی گفت: در پي وقوع چندين فقره کيف قاپي در استان شناسايي و دستگيري سارق در دستور کار ماموران اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي استان قرار گرفت.

وي افزود: با انجام اقدامات فني و تخصصي در حالي که متهم در يکي از خيابان هاي اصلي شهر يک دستگاه تلفن همراه مسروقه به همراه داشت دستگير و به پليس آگاهي دلالت داده شد.

رئيس پليس آگاهي استان ادامه داد: وي در ابتدا منکر هرگونه ارتکاب سرقت بود اما در رويارويي با شواهد موجود چاره اي جز اعتراف نداشت و به کيف قاپي در استان اعتراف کرد.

قدمي گفت: نامبرده در تحقيقات بيان داشته که سرقت ها را به تنهايي و به صورت تک سرنشين انجام و پس از برداشتن پول نقد، تبلت،گوشي لمسي و دوربين ديجيتال از داخل کيف براي از بين بردن جرم، مدارک موجود در کيف را در بيابان انداخته و يا آتش مي زده است.

گفتني است، متهم پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي استان و در نهايت راهي زندان شد.