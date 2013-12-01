شافعی رئیس اتاق ایران شد/ کاندیدای مورد حمایت نهاوندیان رای آورد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از استعفای محمد نهاوندیان رئیس دفتر فعلی رئیس جمهور از سمت خود در هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اکنون با رای هیات نمایندگان، غلامحسین شافعی به عنوان رئیس جدید پارلمان بخش خصوصی انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، شافعی رئیس اتاق بازرگانی مشهد و مسعود خوانساری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به عنوان دو کاندیدای انتخابات رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح شده بودند که دقایقی قبل با پایان یافتن شمارش آرا، غلامحسین شافعی سکان پارلمان بخش خصوصی را به دست گرفت.

برهمین اساس، از 343 رأی مأخوذه اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران 3 رأی سفید، 162 رای به مسعود خوانساری و 178 به غلامحسین شافعی داده شد.

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در کنار سایر اعضای انتصابی دولت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران در این رای گیری حضور داشتند.

پیش از این به صورت غیر رسمی عنوان شده بود که محمد نهاوندیان از ریاست شافعی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از ریاست مسعود خوانساری و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از ریاست خسروتاج ( رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران) حمایت می‌کنند.