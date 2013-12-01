هدفی جز کسب چهارمین پیروزی متوالی نداریم/ صبا استحقاق صعود به لیگ برتر را دارد

مهدی گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه تیم ما هفته به هفته مدارج ترقی را پشت سر می گذارد و به آمادگی و هماهنگی مطلوب دست می یابد، امیدوارم اتفاق خاصی رخ ندهد تا ما بتوانیم به همین شکل به نتایج و بازی های خوب خود در لیگ دسته اول جوانان کشور ادامه بدهیم.

وی با اشاره به برنامه بازی های این تیم در هفته های آتی مسابقات لیگ دسته اول فوتبال قهرمانی رده سنی جوانان باشگاه های کشور اضافه کرد: ما تا پایان نیم فصل بازی های مرحله گروهی سه مسابقه دیگر در پیش داریم که باید طبق برنامه برای انجام دو بازی به خانه حریفان برویم و در یک مسابقه خانگی نیز بازی می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان صبای قم با بیان اینکه تیمش در دیدار این هفته هدفی جیز کسب چهارمین پیروزی متوالی خود ندارد، عنوان کرد: تیم ما در هفته پیش روی در دیداری خارج از خانه با جدی ترین تعقیب کننده خود یعنی تیم نفت امیدیه بازی خواهد کرد و امیدوارم بعد از پیروزی دلچسبی که در هفته چهارم در میهمانی تیم منتظران بندر امام کسب کردیم از این میهمانی نیز با پیروزی خارج شویم.

گائینی اظهار داشت: ما در هفته بعد باید در روز هجدهم آذر ماه در ورزشگاه تختی قم میزبان تیم فوتبال ولایت اهواز باشیم ضمن اینکه آخرین مسابقه ما در نیم فصل دیدارهای مرحله گروهی لیگ دسته اول فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور با تیم پتروشیمی ماهشهر در خانه حریف خواهد بود که روز بیست و چهارم آذر ماه برگزار می شود.

سرمربی تیم جوانان صبای قم در بخش دیگری از صبحت های خود به مصاف جوانان صبای قم با پارس خلیج خودرو در هفته پنجم لیگ دسته اول جوانان کشور و پیروزی شاگردانش در این دیدار اشاره کرد و افزود: تیم ما در پنجمین هفته از دور رفت رقابت‌های فوتبال دسته اول جوانان کشور مقابل پارس خلیج خودرو سنگ تمام گذاشت و بازیکنان ما بدون هیچ حرف و حدیثی حریف را با حساب شش بر صفر شکست دادند.

وی افزود: تیم‌ جوانان صبای قم برابر پارس خلیج خودرو در دیداری حساس از هفته پنجم دیدارهای مرحله گروهی رقابت‌های لیگ آزادگان در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم به میدان رفت و با ارائه یک بازی منطقی موفق به کسب سه امتیاز و افزایش تفاضل گل خود شد.

نتایج بازی های صبای قم در هفته های سپری شده از دیدارهای گروه دوم مقدماتی لیگ دسته اول جوانان کشور:

هفته اول: صبای قم 1- 3 پاس همدان

هفته دوم: صبای قم صفر- 1 خورشید قروه کردستان

هفته سوم: صبای قم 3- 2 آب منطقه ای کرمانشاه

هفته چهارم: صبای قم 2- 1 منتظران بندر امام

هفته پنجم: جوانان صبا 6- صفر پارس خودرو ورامین

برنامه بازی های صبای قم در هفته های باقی مانده از دور رفت مرحله گروهی لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور:

هفته ششم: جوانان صبا - نفت امیدیه - 12 آذر در امیدیه

هفته هفتم: جوانان صبا – ولایت اهواز- 18 آذر در قم

هفته هشتم: جوانان صبا - پتروشیمی ماهشهر - 24 آذر در ماهشهر