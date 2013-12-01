به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی صبح یکشنبه در دیدار با اعضای خانه کار و کارگر استان اظهار داشت: با تاکید رییس جمهور و اختصاص این بودجه به منظور احداث راه آهن چابهار-زاهدان این استان بر روی ریل توسعه و ترانزیت قرارمی گیرد.

هاشمی با اشاره به اینکه با احداث راه آهن روند توسعه و ترانزیت نیز شتاب خواهد گرفت ادامه د اد: این اقدام نشان از توجه ویژه دولت به مردمان این استان است.

وی صدور مجوز استخدام تعداد یک هزار نفر از افراد بومی در نیروی انتظامی استان را یکی دیگر از اقدامات دولت در طی سه روز گذشته و در راستای توجه دولت یاد کرد و گفت: دولت به مردم این استان بدهکار است و باید در کوتاه زمان آن را پرداخت کند و توازن منطقه‌ای را شکل دهد.

هاشمی در جمع اعضای خانه کار و کارگر استان افزود: فرموده امام امت(ره) مبنی‌بر اینکه خدا هم کارگراست نشان از جایگاه کارگر و رسالت بزرگ این قشر دارد.

وی با تاکید بر ارتقای علم و دانش کارگران ادامه داد: انسان محور توسعه است و تا تغییر نکند روش‌ها و متدهای کار نمی‌توانند کارساز باشند.

هاشمی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان در بخش‌های متعدد دارای توانمندی‌ها و ظرفیت‌های گوناگونی است ادامه داد: برای شکوفایی این توانمندی‌ها باید مشارکت عمومی را افزایش داد.

نسبت به فرهنگ بی توجهی شده است

استاندار سیستان و بلوچستان در دیدار همچنین با بیان اینکه به فرهنگ استان بی توجهی شده است ادامه داد: جای تاسف است استانی با این همه پیشینه فرهنگی غنی، زبان و رفتار خوب مردم فاقد سینما، سالن تئاتر و خانه‌های فرهنگ باشد.

هاشمی گفت: نبود این امکانات محرومیت نیست بلکه دلیل آن کم توجهی بوده است.

وی افزود: سهم فرهنگ استان را در فرهنگ ملی باید ارتقا داد و در این راستا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید مطالبات فرهنگی این استان را پرداخت کند.