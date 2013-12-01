به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمد میربد در نخستین نشست شورای هیئات مذهبی شهرستان شهرکرد گفت: هیئت های مذهبی ظرفیت و توانایی لازم برای اثرگذاری فرهنگی در جامعه را دارند.
وی با بیان اینکه شورای هیئت های مذهبی در مرحله رشد قرار دارد و هنوز به تکامل نرسیده است، افزود: این شورا باید مدیریت هیئت های مذهبی، آموزش، ارتباط و نظارت بر فعالیت های هیئت ها را به طور کامل انجام دهد.
میربد به ضرورت ساماندهی هیئت های مذهبی و تأکید آن در اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی اشاره و تصریح کرد: فعالیت شورای هیئت های مذهبی باید سطح ارادتمندی به اهل بیت(ع) را ارتقا دهد تا فرهنگ دینی استان هم رشد کند.
معاون فرهنگی و آموزشی تبلیغات اسلامی استان گفت: شورای هیئت های مذهبی در دوره قبل جایگاه خود را پیدا کرد و در عمل و نظارت به صورت پویا و فعال وارد شد.
میربد با بیان اینکه شورای فعلی از افراد خوش فکر و با انگیزه تشکیل شده ابراز امیدواری کرد این شورا بتواند در مأموریت های محوله موفق باشد.
در چهارمحال و بختیاری؛
شورای هیئتهای مذهبی زمینه ارتقا و رشد فرهنگ دینی را در جامعه فراهم کند
شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: فعالیت های شورای هیئت های مذهبی باید با ارتقای سطح ارادتمندی به اهل بیت (ع)موجب رشد فرهنگ دینی در استان شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمد میربد در نخستین نشست شورای هیئات مذهبی شهرستان شهرکرد گفت: هیئت های مذهبی ظرفیت و توانایی لازم برای اثرگذاری فرهنگی در جامعه را دارند.
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