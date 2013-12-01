شورای هیئتهای مذهبی زمینه ارتقا و رشد فرهنگ دینی را در جامعه فراهم کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد میربد در نخستین نشست شورای هیئات مذهبی شهرستان شهرکرد گفت: هیئت های مذهبی ظرفیت و توانایی لازم برای اثرگذاری فرهنگی در جامعه را دارند.



وی با بیان اینکه شورای هیئت های مذهبی در مرحله رشد قرار دارد و هنوز به تکامل نرسیده است، افزود: این شورا باید مدیریت هیئت های مذهبی، آموزش، ارتباط و نظارت بر فعالیت های هیئت ها را به طور کامل انجام دهد.



میربد به ضرورت ساماندهی هیئت های مذهبی و تأکید آن در اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی اشاره و تصریح کرد: فعالیت شورای هیئت های مذهبی باید سطح ارادتمندی به اهل بیت(ع) را ارتقا دهد تا فرهنگ دینی استان هم رشد کند.



معاون فرهنگی و آموزشی تبلیغات اسلامی استان گفت: شورای هیئت های مذهبی در دوره قبل جایگاه خود را پیدا کرد و در عمل و نظارت به صورت پویا و فعال وارد شد.



میربد با بیان اینکه شورای فعلی از افراد خوش فکر و با انگیزه تشکیل شده ابراز امیدواری کرد این شورا بتواند در مأموریت های محوله موفق باشد.

