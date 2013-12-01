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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

همزمان با سراسر کشور برگزار شد؛

اجرای مانور زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان چادگان

اجرای مانور زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان چادگان

چادگان – خبرگزاری مهر: دانش آموزان شهرستان چادگان همزمان با سراسر کشور در این رزمایش آمادگی خود را برای مقابله با بلایای طبیعی و زلزله به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مانور زلزله و ایمنی پیش از ظهر امروز یکشنبه با نواخته شدن زنگ زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان چادگان برگزار شد.

دانش آموزان چادگانی در این مانور پس از به صدا درآمدن آژیر در جای امن قرار گرفته و از نیمکت، چارچوب درهای کلاس و زیر راه پله ها به عنوان سرپناه برای جلوگیری از آسیب های احتمالی استفاده کردند.
خروج سریع از کلاس های درس ، اسکان اضطراری و یاری رساندن به آسیب دیدگان و مجروحان از جمله فعالیت هایی بود که دانش آموزان دراین مانور انجام دادند.

در برگزاری این مانور ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، اورژانس ، جمعیت هلال احمر و دانش آموزان مشارکت داشتند.

داوطلبان جمعیت هلال احمر با لباس های متحدالشکل به یاری آسیب دیدگان فرضی شتافتند و با آمبولانس های اورژانس آنها را به بیمارستان های صحرایی انتقال دادند.
 

کد مطلب 2186305

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