مانور زلزله در مدارس لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مانور زلزله در مدارس استان و در مرکز لرستان در دبیرستان شهید طالقانی ناحیه دو خرم آباد برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری مانور زلزله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لرستان یکی از استانهای لرزه خیز در کشور محسوب می شود و همواره دستخوش نامهربانیهای حوادث طبیعی بوده است.

سهرابی با بیان اینکه یکی از اقشار آسیب پذیر در هنگام حوادث طبیعی دانش آموزان هستند، عنوان کرد: به همین دلیل، برگزاری مانورهای زلزله در سطح مدارس در دستور کار قرار گرفته شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد برگزاری این گونه مانورها را مهم ترین راه در مقابله با حوادث طبیعی دانست و افزود: همچینن برگزاری این مانورها موجب تمرین و شناسایی نقاط ضعف و قوت در هنگام وقوع این حوادث طبیعی در مدارس می شود.

سهرابی ارتقا آموزش و سطح آگاهی مردم و دانش آموزان و همچنین واکنش سریع در هنگام وقوع زلزله را از دیگر اهداف برگزاری مانور زلزله در مدارس برشمرد.