به گزارش خبرگزاری مهر، سعدی و حافظ دو قله‌ بلند غزل فارسی هستند که هر کدام با رویکردی خاص، نبوغ شاعرانه‌ خویش را نشان داده‌اند، اما حافظ غزل فارسی را به اوج خود رسانده است.

این‌که چه تفاوت‌های ساختاری، معنایی و زیبایی‌شناسانه میان غزل سعدی و حافظ دیده می‌شود، بنیادها و خطوط اصلی غزل سعدی و حافظ کدام است؟ چگونه حافظ هوشیارانه از هنر و شگرد سعدی بهره برده است؟ و سعدی و حافظ غزل عاشقانه را چگونه روایت کرده‌اند، از جمله سوالاتی هستند که در جلسه بعدی درس‌گفتارهایی درباره حافظ به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد.

پنجمین جلسه از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ حافظ،‌ روز چهارشنبه 13 آذر از ساعت 16:30 به بررسی تطبیقی غزل سعدی و حافظ اختصاص دارد که با حضور احمد سمیعی‌گیلانی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.