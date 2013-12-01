40 درصد احکام بودجه 92 اجرا نمی شود/ دلار 2500 تومانی و نفت 100 دلاری در بودجه 93

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به حضور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در جلسه صبح روز یکشنبه شورای مرکزی فراکسیون رهروان مجلس شورای اسلامی گفت: نوبخت گفت به دلیل عدم تحقق درآمدهای بودجه 92 امکان تحقق همه احکام بودجه وجود ندارد و پیش بینی می شود بودجه سال 92 با بیش از 40 درصد عدم تحقق احکام مواجه شود.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نوبخت اعلام کرد لایحه بودجه سال 93 انتهای هفته جاری به مجلس تقدیم می شود تا بعد از چاپ به کیمسیون ها ارجاع شده و در مهلت 10 روزه نمایندگان پیشنهادات خود را به کمیسیون های تخصصی ارائه دهند و پس از آن نیز کمیسیون ها 15 روز فرصت دارند تا لایحه بودجه را بررسی کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: نوبخت اعلام کرد بودجه عمومی سال 93، 190 هزار میلیارد تومان بسته شده که بر این اساس هر بشکه نفت 100 دلار به فروش خواهد رسید و قیمت محاسباتی دلار برای درآمدها 2500 تومان در نظر گرفته شده است.

جلیلی ادامه داد: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام داشت که با این رویکرد پیش بینی می شود رشد اقتصادی بودجه در سال 93، پنج درصد افزایش داشته باشد یعنی از منفی 5.8 درصد به 8 درصد برسد، تورم نیز به زیر 30 درصد کاهش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: بودجه عمومی سال93، 18 درصد کمتر از بودجه عمومی سال 92 برنامه ریزی شده است.