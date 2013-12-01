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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۶

ثبت نام 25 هزار نفر برای دریافت آرم طرح ترافیک / واجدین شرایط دیماه اعلام می شوند

ثبت نام 25 هزار نفر برای دریافت آرم طرح ترافیک / واجدین شرایط دیماه اعلام می شوند

مدیر صدور مجوز طرح ترافیک گفت: بیش از 25 هزار نفر برای دریافت آرم طرح ترافیک در سامانه Tehran.irثبت نام کرده اند که پس از بررسی افراد واجد شرایط را در دیماه اعلام می کنیم.

غلامحسین زمان آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ثبت نام برای دریافت مجوز آرم طرح ترافیک از 3 آذر ماه آغاز شده است و تا 23 آذر ادامه دارد گفت: 120 دفتر خدمات الکترونیک در سطح شهر تهران برای ارائه مدارک پیش بینی شده است که شهروندان می توانند به نزدیک ترین مرکز در محل سکونتشان مراجعه کنند.

وی ادامه داد: میزان سهمیه گروه های خاص مانند اهالی رسانه ،جانبازان ،معلولان و ... تغییر نکرده است و به زودی از سوی ما به ارگانهای مختلف برای اطلاع از میزان سهمیه شان ارسال می شود تا افراد واجد شرایط را معرفی کنند.

زمان آبادی با بیان اینکه پیشنهاد افزایش 10درصدی آرم های طرح ترافیک به شورا ارائه شده است گفت: اگر این لایحه به تصویب برسد قیمتها جدید دریافت می شود در غیر این صورت نرخهای سال گذشته دریافت می‌شود.

کد مطلب 2186315

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